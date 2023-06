Climatizzatore Expert di Haier: purificazione e sanificazione dell’aria/ Bonus e incentivi per acquistarlo

Haier presenta il climatizzatore Expert: performance e comfort

Haier offre una gamma di climatizzatori mono e multisplit, per soddisfare tutte le esigenze. Nelle versioni mono e multisplit, Haier offre le linee Expert, Flexis Plus, disponibili nei colori bianco o nero, e Pearl di colore bianco, caratterizzato da un design moderno. L’ultimo nato in casa Haier è Expert, sia mono che multisplit da 2,0 kW a 5,0 kW. Expert garantisce performance e comfort, ma soprattutto purificazione e sanificazione dell’aria, grazie alla nuova tecnologia UVC- Pro e le funzioni Steri-Clean 56°C, Self-Clean.

Expert è disegnato per permettere di pulire velocemente e a fondo le sue componenti interne e per semplificare il disassemblaggio dei componenti principali, come la scheda elettronica, il motore e il ventilatore, in 10 facili passaggi garantendo così l’uscita di aria più sana dal condizionatore e un maggior comfort. Extreme Cleaning permette inoltre di mantenere alta l’efficienza del condizionatore.

Climatizzatore Expert, da 2 fino a 5 unità interne

Expert è dotato di due funzioni innovative in tema di comfort, Flusso Aria Coanda e I-Feel, che offrono all’utilizzatore un maggior controllo della temperatura dell’ambiente e la possibilità di avere una distribuzione dell’aria confortevole. Grazie al sistema Supermatch inoltre, Haier ha il 100% di possibilità di combinazioni di unità interne ed esterne, che possono essere collegate tra di loro in base alla potenza richiesta e al numero di stanze da climatizzare. Le unità esterne multisplit possono alimentare da 2 fino a 5 unità interne.

Perché installare un climatizzatore Expert

Installare un climatizzatore Expert presenta molteplici vantaggi: in primis, un’alta efficienza e risparmio economico, poiché il condizionatore sfrutta una fonte di energia rinnovabile (ovvero il calore presente nell’aria) per raffreddare o riscaldare gli ambienti, risparmiando in bolletta.

Si può anche usufruire di bonus e incentivi che garantiscono il rimborso di parte dell’importo speso per interventi che aumentano l’efficienza energetica. Il valore dei bonus o incentivi non è fisso e stabilito a priori, ma varia a seconda della detrazione fiscale o incentivo che si sfrutta per ottenerlo: Ecobonus 65%, Ecobonus 50%, condizioni soggette alle normative vigenti.

