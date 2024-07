Clio Make Up e il marito Claudio Midolo si sono lasciati?/ Gli indizi raccolti dai fan: “Sei dimagrita tanto”

Clio Make Up in crisi con il marito Claudio Midolo? Gli indizi raccolti dai fan

Rottura in corso tra Clio Zammatteo, da tutti conosciuta con il nome social Clio Make Up, e il marito Claudio Midolo? La coppia sembra essere giunta ad un punto di non ritorno, stando perlomeno ai sospetti dei loro numerosi fan che hanno raccolto alcuni indizi su una presunta crisi coniugale, su cui però i diretti interessati non si sono ancora espressi in forma ufficiale. La celebre truccatrice ed imprenditrice italiana è sposata con Midolo dal 2008 e, dal loro matrimonio, sono nate le due figlie Grace e Joy rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Lino e Alessia si sono lasciati a Temptation Island 2024?/ Chiari segnali di rottura: "Lei non mi manca…"

Il primo importante segnale di un’ipotetica crisi, intercettato dall’occhio attento dei suoi numerosi followers, è un evidente dimagrimento di Clio Make Up: a dimostrarlo sarebbe una foto scattata assieme a Max Pezzali pochi giorni fa, dopo aver assistito al concerto del cantante a San Siro in solitaria. “Si vocifera che si è lasciata con il marito“, recita un commento sotto la foto da lei condivisa su Instagram. E c’è chi si domanda: “Quando ci dirà che si è lasciata con il marito?!“. Mentre, in riferimento al suo cambiamento fisico, c’è chi sottolinea: “Ma sei dimagrita tanto“.

Christian e Ludovica sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024?/ Lo spoiler del programma

Clio Make Up e Claudio Midolo, i segnali preoccupanti della presunta crisi

Tuttavia anche Claudio Midolo è stato subissato di domande e curiosità da parte dei fan negli scorsi giorni quando, in assenza di Clio Make Up, ha trascorso una breve vacanza insieme alle figlie. Sotto un video riassuntivo della vacanza, infatti, c’è chi si è domandato “Vi siete lasciati?” e chi, invece, è ormai convinto della rottura in atto con la truccatrice: “Diciamo che questo post è abbastanza eloquente. Dall’inquadratura del costume alla mano senza fede… di Clio neppure l’ ombra“.

Federica Pellegrini tra i concorrenti a Ballando con le stelle 2024?/ "Trattativa aperta da 12 anni, vedremo"

Tanti piccoli indizi raccolti dai fan e che alimentano il mistero sulla situazione sentimentale della coppia, ulteriormente avvalorati dallo sfogo in lacrime che la Zammatteo condivise sui social lo scorso marzo: “La verità è che forse l’ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Midolo (@ill0gic0)













© RIPRODUZIONE RISERVATA