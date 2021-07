Clio MakeUp “Pesavo 90 chili”/ “Body positive non è essere grassi. A dieta perché…”

Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio MakeUp, in risposta alle numerose richieste dei suoi follower, ha pubblicato un lungo video sul suo canale YouTube in cui ha raccontato il percorso nutrizionale che sto seguendo da qualche mese. Clio ha ricordato di essere sempre stata in sovrappeso sin da piccola e che le è sempre piaciuto mangiare soprattutto “schifezze”: “Quando avevo qualche problema mi buttavo sul cibo, era il mio conforto”. Dopo la nascita della seconda figlia Joy, nata ad aprile 2020, Clio è arrivata a pesare quasi 90 chili, per 1.58 di altezza: “Quando sono tornata in Italia non mi sentivo più bene con me stessa”. Per questo ha deciso di affidarsi a una professionista per perdere peso: grazie a questa dieta – che non ha voluto spiegare nei dettagli – ha perso 2o chili.

Clio Zammatteo ha voluto precisare che non esiste una formula magica per perdere peso, ma servono tempo, tanta forza di volontà, un’alimentazione sana e attività fisica: “Mi sento meglio, non perché sono più magra ma perché ho uno stile di vita diverso”. Inoltre, rispondendo alla prime critiche, la truccatrice ha spiegato di aver deciso di perdere peso per sentirsi bene con se stessa e non per piegarsi agli standard sociali: “Body positive non vuol dire essere magri o grassi. Per me body positive è nella testa, non solo nel corpo. È trovare una quiete che ci faccia star meglio”. In pochi giorni il video è stato visualizzato 269.446 volte e ha ricevuto moltissimi commenti di apprezzamento: “Non avevo dubbi che saresti riuscita a dire queste cose in modo empatico, dolce, efficace e sincero. Da grassa ti dico GRAZIE!” e “Il video più onesto di sempre…Clio resti sempre la persona più interessante da ascoltare sul web!”, hanno scritto due follower.

