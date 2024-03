Clizia Fornasier, chi è la compagna di Attilio Fontana/ Carriera e amore: galeotto fu “Tale e quale show”

Clizia Fornasier, chi è la compagna di Attilio Fontana: la carriera tra moda e set

Clizia Fornasier è la compagna di Attilio Fontana e la coppia, oggi pomeriggio, sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1. Nata a Conegliano il 4 aprile 1986, la Fornasier è una celebre attrice del piccolo e grande schermo italiano, ma la sua carriera ha esordito nel mondo delle passerelle. Infatti è un’ex modella, eletta Miss Veneto, e partecipò al concorso di Miss Italia nel 2004. Il debutto nel cinema è arrivato nel 2007 con la partecipazione a Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi.

Nel corso della sua carriera sul set, ha avuto modo di collaborare con un altro grande volto del cinema: Carlo Verdone, che l’ha diretta nel 2008 nel film Grande, grosso e… Verdone. Nel 2010 è poi entrata nel cast di Un medico in famiglia, sino ad ottenere un’ulteriore ventata di popolarità nel 2013, quando ha partecipato come concorrente a Tale e quale show, il programma musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Clizia Fornasier, l’esperienza in tv e la storia d’amore con Attilio Fontana

Dopo l’esperienza a Tale e quale show, sono arrivate altre ghiotte opportunità per Clizia Fornasier. Nel 2013 è stata ospite e si è esibita a L’anno che verrà, mentre nel 2014 è stata ospite di Massimo Ranieri nel suo varietà musicale Sogno e son desto. Nel corso della sua carriera ha sperimentato anche la conduzione, diventando nel 2015 co-conduttrice del magazine Top – Tutto quanto fa tendenza, in onda in seconda serata su Rai 1. Inoltre, è stato anche un volto di Quelli che il calcio con Nicola Savino: nel 2014/15 come ospite fisso, nel 2015/16 come inviata dagli stadi.

Clizia Fornasier, oltre alla carriera, è conosciuta anche per la storia d’amore intrecciata con il collega attore Attilio Fontana. Galeotta fu l’esperienza a Tale e quale show nel 2013, quando entrambi presero parte a quell’edizione come concorrenti. Da quel momento in poi la coppia non si è mai più lasciata e dal loro amore sono nati due figli: Blu Francesco Pio nel 2016 e Mercuzio nel 2019.











© RIPRODUZIONE RISERVATA