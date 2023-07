Clizia Incorvaia annuncia un intervento estetico sui social/ “Voglio eliminare le culotte de chaval”

Clizia Incorvaia, trattamento per rimuovere le culotte de chaval

Clizia Incorvaia ha deciso di ricorrere a un trattamento estetico, una liposuzione non chirurgica per rimuovere le culotte de chaval. L’ex gieffina ha svelato che dopo la gravidanza questo inestetismo non è andato via, dunque è dovuta ricorrere a un intervento specifico.

Clizia Incorvaia: "Meno foto con Paolo? Cambiate alcune cose…"/ "Preserviamo l'amore"

“Sapete che ho uno stile di vita sano, cerco di allenarmi, di mangiare bene, però con la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval, così ho deciso di sottopormi al trattamento. Dopo un mese vedremo il risultato” ha affermato il volto televisivo. Clizia pubblica spesso contenuti sui social, tenendo sempre aggiornati i suoi fan con foto di lei e della famiglia. Molti anche gli scatti sexy che attirano spesso le critiche del web di chi dichiara: “Sei una mamma, non dovresti porti così su Instagram” e commenti di questo genere.

Clizia Incorvaia, shooting fotografico tra i rifiuti di Roma/ È polemica sul web

Clizia Incorvaia e la minor esposizione social con Ciavarro: “Cambiate tante cose”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno ridotto l’esposizione ai social, i fan si sono allarmati pensando subito a una crisi. A spiegare i motivi di questa scelta ci ha pensato l’ex gieffina: “In questi anni sono cambiate tante cose in positivo; a livello di evoluzione di coppia, di costruzione…”

“Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bambino. C’è la nostra famiglia allargata 2.0 come tantissimi in Italia. E così cosa successe… Abbiamo grazie a Dio lavorato sempre di più e quindi accade effettivamente che magari quel tempo che prima avevamo di più per caz*eggiare lo condividevamo sempre e comunque sui social con voi. So che eravate abituati, so che vi manca; però dovete capire che anche noi abbiamo bisogno un po’ spesso di avere anche quei momenti con noi. Ogni tanto anche per preservare un amore bellissimo che è cresciuto nel tempo, abbiamo bisogno di quel momento solo nostro” ha affermato la bella Clizia sui social, rassicurando i fan.

CLIZIA INCORVAIA, SORPRESA ALLA SORELLA MICOL AL GF VIP/ "Sono stata egoista con te, ti ho conosciuta tardi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA