Clizia Incorvaia: “Matrimonio con Paolo Ciavarro? Cambierò 3 abiti”/ “Ci sarà un grande ospite…”

Clizia Incorvaia, i dettagli del matrimonio con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, ha svelato qualche dettaglio del matrimonio con Paolo Ciavarro. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, l’amore tra i due è esploso nella vita di tutti i giorni. Prima la convivenza e poi la nascita del figlio Gabriele ha suggellato un grande amore che il prossimo ottobre sarà coronato dal matrimonio come hanno annunciato ai microfoni di Verissimo, ma come si svolgerà la cerimonia? A svelare qualcosa del suo grande giorno è stata la stessa Clizia a Casa Chi.

«Inizierà il pomeriggio verso le 17 perché io non sono una da pranzo – ha spiegato Clizia Incorvaia a Casa Chi -. Noi siamo animaletti notturni. Dalle cinque di pomeriggio alle cinque del mattino. Finirà con una mega cornettata finale. Cambierò tre abiti di cui il primo sarà più canonico, arriva da New York ed è un po’ il Dior degli abiti da sposa. Il secondo abito invece lo sto disegnando insieme ad uno stilista made in Italy. Il terzo sarà super corto, essenziale, con scarpe basse senza tacchi. Quindi passerò dal tacco 14 al senza tacco perché anche io vorrò godermi a pieno il momento fino alle 5 del mattino».

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: un ospite speciale

Parenti, amici e un grande ospite al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ad anticiparlo è stata sempre Clizia che, tuttavia, nel corso dell’intervista rilasciata al forma social del settimanale Chi, non ha svelato l’identità del grande ospite che animerà il grande giorno.

«Ci sarà un grande ospite che è una vera icona. Donna, bionda, pazzesca – ha sottolineato Clizia Incorvaia -. Farà una cosa incredibile e ci sarà un romanticismo unico. Sono felice che mi abbia fatto questa sorpresa questa persona. Non dirò nulla fino all’11 ottobre. Sarà un viaggio onirico. Il matrimonio sarà chic, ho scelto una location immersa nel verde, un tripudio di lucine e candele».

