Clizia Incorvaia: “Antonella Fiordelisi eliminata? Pubblico stufo”/ “È saccente, arrogante e aggressiva!”

Clizia Incorvaia stronca Antonella Fiordelisi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip

Protagonista di un’intervista a Casa Chi, Clizia Incorvaia ha parlato di sua sorella Micol, della gioia di vederla finalista al Grande Fratello Vip, e ne ha anche approfittato per commentare l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. È noto che non ci sia simpatia nei confronti della concorrente che a più riprese ha accusato sua sorella Micol, motivo per il quale non si risparmia in commenti critici.

Quando allora le si viene chiesto qual è stato secondo lei il motivo dell’eliminazione di Antonella, Clizia risponde: “Allora è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa, che grida forte…vuole sentire persone più morigerate, più pulite, più eleganti… ma eleganti come animo, come dialettica, come modo di vestirsi, come modus operandi, modus vivendi!”

Clizia Incorvaia: “Antonella Fiordelisi? Anche l’editore si è stancato di gente così!”

Secondo Clizia Incorvaia, sua sorella è dunque riuscita a conquistare la finale del Grande Fratello Vip e, dunque, il favore del pubblico, perché “Micol è la risposta completamente e diametralmente opposta a lei.” E si fa ancora più pungente, tirando in ballo la svolta voluta da Piersilvio Berlusconi per il reality: “Quindi le persone sono stanche anche dall’alto. Anche l’editore era stanco di gente così. Lo abbiamo visto anche dal fatto che sono state interrotte tante cose. Il programma sta andando in un’altra direzione!” Parole molto pungenti quelle di Clizia, – che definisce infine la Fiordelisi “saccente, aggressiva e arrogante” – alle quali potrebbe seguire una replica di Antonella, essendo ormai uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip e di nuovo padrona dei suoi canali social.

