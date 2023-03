Clizia Incorvaia asfalta Antonella Fiordelisi: “Mitomane”/ Sfogo social dopo l’attacco alla sorella Micol

Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia al GF Vip, la sorella Clizia interviene

Non è bastato lo scontro dallo studio alla Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Alfonso Signorini ha infatti voluto dare all’eliminata della scorsa puntata la possibilità di tornare fuori dalla porta rossa per avere un confronto faccia a faccia con Micol. Una volta messe nuovamente a confronto, la Fiordelisi ha punto e incalzato l’ormai acerrima nemica, comunicandole che anche Edoardo Donnamaria è ormai totalmente dalla sua parte.

“Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. – ha esordito la Fiordelisi – Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui, a te e a tua sorella”. Antonella ha così tirato in ballo anche Clizia Incorvaia, che non è rimasta in silenzio.

Clizia Incorvaia, stoccate social ad Antonella Fiordelisi

La sorella maggiore di Micol Incorvaia ha risposto all’attacco lanciato da Antonella Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip pubblicando una serie di stories contenenti delle frecciatine a lei indirizzate. Prima ha citato un detto: “L’uccello nella gabbia o canta per invidia o canta per rabbia.”, ha poi definito Antonella ‘mitomane’, con tanto di significato del termine, infine ha postato la favola della Volpe e dell’uva. Insomma, il messaggio di Clizia alla Fiordelisi è ben chiaro.

