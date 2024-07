Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano sono fidanzati?/ “Non si sono quasi mai staccati e…”

Per la serie, nuovi gossip e strani intrecci: Antonella Fiordelisi è tornata al centro dell’attenzione della cronaca rosa per una presunta liaison con un altro ex volto del Grande Fratello Vip. Si tratterebbe di Alessandro Basciano – reduce dalla rottura piuttosto turbolenta con Sophie Codegoni – ed a sganciare la ‘bomba’ a tinte rosa sarebbe stato Alessandro Rosica.

Alessandro Basciano ‘snobba’ le voci su Sophie Codegoni e Aron Piper?/ Foto col figlio Niccolò e “Si parte…”

Come riporta 361Magazine, l’esperto di gossip avrebbe lanciato una sorta di spunto di gossip a proposito del possibile flirt tra Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano, senza però ‘affondare il colpo’. “Basciano è sempre più lontano da Sophie, amica di Antonella, per lei è ormai archiviata l’amicizia speciale con Mariano. Basciano e Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono quasi mai staccati. Da precisare che c’erano anche altri amici; che ci sia davvero del tenero?”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati di nuovo: lei beccata con un noto attore/ Il gossip

Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano avvistati ‘di nuovo’ insieme: sono fidanzati o semplicemente amici?

Alessandro Rosica ha lanciato il sasso; e dunque, Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano sono fidanzati? Per ora siamo ancora nell’ambito dei rumor e il racconto di Alessandro Rosica – riportato da 361Magazine – si riferisce ad un possibile evento o comunque serata dove i due avrebbero trascorso del tempo insieme ma comunque in pubblico e accompagnati da altre persone: in sostanza, nessun lume di candela.

Non è però la prima volta che spuntano i rumor su Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano: già alcuni mesi fa l’ex volto del Grande Fratello Vip era stata avvistata ad una serata a Milano dove vi era appunto anche l’ex fidanzato di Sophie Codegoni. Visto il rapporto di amicizia tra le due, molti sui social fecero notare il gesto della modella campana considerandolo “inopportuno” proprio in virtù del rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati di nuovo?/ Silenzio rotto sui social: svelata verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA