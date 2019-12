Clizia Incorvaia, auguri “hot” Buone Feste 2019!/ “Babbo Natale, metti sul sedere…”

Clizia Incorvaia sa come fare degli auguri di Natale simpatici e al tempo stesso “hot”. Come ci è riuscita? Ha pubblicato su Instagram una foto in grado di “riscaldare” i suoi fan che sono al freddo per feste natalizie, poi ha scelto una frase ironica per divertire anche le donne. «Caro Babbo Natale, ti prego, per Natale, tutto quello che mangio mettilo sul sedere e sui fianchi delle mie amiche, ti pregoooo!!!», ha scritto nella didascalia del post. I maschietti però ci avranno fatto forse poco caso, catturati dalla bellezza della foto, nella quale l’influencer si mostra in intimo rigorosamente rosso davanti all’albero di Natale. Rita Rusic, che parteciperà con lei alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato la sua traccia tra i commenti: ha pubblicato l’emoticon del cuore per la sua imminente coinquilina. Ma tra i commenti ci sono anche gli auguri di Buone Feste 2019! di Lola Ponce.

CLIZIA INCORVAIA, AUGURI “HOT” BUONE FESTE 2019! IN ATTESA DEL GF VIP

Intanto continua a far discutere la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Per Clizia Incorvaia il sì è stato naturale: c’è una questione economica alla base, ma anche il desiderio di riscattarsi dopo che la sua immagine è stata “macchiata”. L’influencer lamenta infatti di essere stata descritta per quello che non è, di essere stata etichettata come una poco di buono. Da una parte c’è dunque la voglia di ottenere un cachet da destinare alla crescita di sua figlia, dall’altra il desiderio di “rinascita” dopo la burrascora rottura con Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia vuole tornare a splendere, ma l’esperienza nel reality show di Canale 5 potrebbe rappresentare un trampolino di lancio importante. Molto popolare sui social, può ottenere così delle occasioni per ritagliarsi il suo spazio all’interno del mondo televisivo, facendosi conoscere per come è davvero. Ci riuscirà? Ma soprattutto, i telespettatori l’apprezzeranno? Lo scopriremo presto.





