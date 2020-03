Clizia Incorvaia e la frase “mafiosa”/ Video “Ho sbagliato, ma ora basta aggredirmi”

Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata ospite ieri sera, mercoledì 4 marzo, di “CR4 – La Repubblica delle donne”, trasmissione in onda su Rete 4 e condotta da Piero Chiambretti. L’ex dolce metà di Francesco Sarcina, frontman de “Le Vibrazioni”, si è ritrovata al centro di un vero e proprio processo mediatico legato alla frase “mafiosa” da lei pronunciata all’interno della Casa più spiata d’Italia, che le è costata la squalifica del reality show. La bionda influencer, al culmine di una lite con Andrea Denver, gli aveva puntato il dito contro, dicendogli: “Sei un pentito, sei un Buscetta”. Parole di cui la donna si è presto pentita, chiedendo scusa a tutti, telespettatori compresi, ma non ha convinto Francesca Barra, che, a CR4, l’ha attaccata così: “La cosa che mi aveva colpito è quando lei in sauna si domandava se qualcuno avrebbe fatto un remix con questo suo ‘scivolone’. Secondo me dovrebbe dire solamente una cosa: ‘Scusatemi’. Poi si ricomincia senza cercare alibi o giustificazioni”. Immediata la replica di Incorvaia: “Io ho lottato contro la mafia, ero scout, sono stata con i cartelloni… Personalmente, non parlerò mai più di quest’evento. Tra l’altro sono successe anche cose più importanti al Grande Fratello Vip 2020: chi sta dando del down agli altri, chi si sta menando e io non voglio neanche entrare a parlare di questo. Non voglio neanche giudicare”. Clicca qui per vedere il video di ieri sera.

CLIZIA INCORVAIA E LA FRASE “MAFIOSA”: “SIAMO IMPERFETTI”

Clizia Incorvaia, che al Grande Fratello Vip 4 ha ceduto alle tentazioni di Cupido, abbandonandosi alla passione con Paolo Ciavarro, figlio di Massimo e dell’attrice Eleonora Giorgi, ha poi voluto aggiungere che, in virtù di quanto è accaduto, bisognerebbe insegnare alla gente che l’aggressione mediatica è sbagliata. “Si può cadere a terra, ma ci possiamo rialzare più forti di prima, perché questa non è una società plastica. Possiamo sbagliare. Io sono imperfetta. La gente deve saperlo: siamo imperfetti. Ma in qualche modo ce la si fa sempre”. Un messaggio indubbiamente positivo e di grande fiducia nei confronti del futuro, anche se Lory Del Santo, presente in trasmissione nelle vesti di opinionista, pur avendo ammesso che quando si è in collera si può dire di tutto, ha affermato di essere ancora sotto choc per la reazione avuta da Clizia. “Quando ci sono le cose importanti che reazioni hai, mi chiedo?”. Clizia Incorvaia, senza perdere la calma, ha replicato: “Le cose importanti le ho avute e le ho affrontate sempre a testa alta. Io sono una donna romantica e ho sempre ridimensionato tutto”.

