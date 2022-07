Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro positivi al Covid/ “Isolati e separati dai nostri figli”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro positivi al Covid: come stanno?

Momento difficile per Clizia Incorvaia e per il suo compagno Paolo Ciavarro. L’influencer siciliana ha contratto nuovamente il Covid, a pochi mesi di distanza dall’ultima volta. Clizia, infatti, è già risultata positiva al Covid lo scorso dicembre, quando era ancora incinta di suo figlio Gabriele. In quell’occasione c’è stata un po’ di preoccupazione anche per la gravidanza ma tutto si è poi risolto per il meglio. Oggi Clizia, sul suo profilo Instagram, ha rivelato di essere nuovamente positiva al Covid e di essere isolata e lontana dai suoi figli, così come Paolo Ciavarro.

Paolo Ciavarro/ "Io papà? E’ un viaggio incredibile di emozioni"

“Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza. Love C.” ha scritto la Incorvaia, postando alcuni scatti dei suoi bellissimi bambini.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la storia continua a gonfie vele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dovranno dunque stare qualche giorno isolati e lontani dal loro bambino, Gabriele, e dalla figlia che l’influencer ha avuto dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina, Nina. Covid a parte, la loro relazione procede a gonfie vele. Clizia e Paolo si sono conosciuti della Casa del Grande Fratello Vip durante la quarta edizione del reality e da allora non si sono più lasciati. I due, qualche mese fa, sono diventati genitori del piccolo Gabriele e ora si mormora che presto potrebbero essere celebrate le tanto attese nozze. Di certo ne sarebbe felice Eleonora Giorgi, la mamma di Ciavarro che ha approvato questa relazione sin dagli inizi.

Clizia Incorvaia, fidanzata Paolo Ciavarro/ L'amore nato sotto le telecamere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

LEGGI ANCHE:

Clizia Incovaia, il video svezzamento del figlio scatena le critiche/ Lei furiosa: "Pediatri improvvisati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA