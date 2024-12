Paolo Ciavarro si è trovato insieme a tutta la sua famiglia ad affrontare un dolore grande e a tratti logorante, quello della malattia della mamma Eleonora Giorgi. Nessuno tra fratelli e l’attrice stessa, si è però mai sottratto dal parlarne e tutti quanti hanno sempre voluto condividere il loro dolore con i fan, forse per esorcizzarlo o per aiutare qualcuno che soffre dietro allo schermo. “Mamma è una guerriera“, aveva detto Paolo Ciavarro a Silvia Toffanin in una toccante intervista a Verissimo.

Quello che di lui aveva colpito più di tutto, erano state le parole di forza nonostante un momento così devastante. Paolo Ciavarro aveva confessato con le lacrime agli occhi che sebbene quello fosse un periodo difficile, è stato anche il periodo più bello passato con la mamma. Nella malattia, i due si sono uniti tantissimo, soprattutto dopo la nascita del piccolo Gabriele che spesso gioca insieme alla nonna nonostante le difficoltà date dalla malattia. Ed è proprio Paolo Ciavarro a raccontare che appena può, Eleonora Giorgi si dedica al piccolo, senza mai fargli mancare niente.

Ormai è risaputo, Eleonora Giorgi ha saputo costruire un rapporto meraviglioso con tutta la sua famiglia. In particolare, pare essere molto legata a Clizia Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro. “Lei è una complice, un’amica, una mamma“, così l’ha descritta Clizia, parlando dell’affetto enorme che la lega alla suocera. Durante la famosa intervista di Verissimo, i due non hanno fatto altro che ripetere quanto Eleonora Giorgi sia una donna forte, che non si è mai lasciata scalfire dalla malattia, ma che anzi, appena può è pronta in prima linea per passare del tempo con la sua famiglia.

Del resto, anche al matrimonio della coppia Eleonora Giorgi si è mostrata particolarmente emozionata e affiatata: “È stato molto emozionante. La promessa d’amore di Clizia e Paolo è stata veramente commovente. E sono felice che esista Gabriele che oggi ha coronato il loro amore”. Sono state queste le commoventi parole di nonna Eleonora, legatissima al nipotino con il quale gioca tantissimo come spesso si vede dai video di Instagram. Insomma, quella di Paolo Ciavarro è ad oggi una famiglia felice, ma prima di tutto forte che sta affrontando una difficoltà enorme a testa alta.