Clizia Incorvaia, fidanzata Paolo Ciavarro/ L’amore nato sotto le telecamere

Clizia Incorvaia è una modella e influencer che ha partecipato a diversi programmi come Pechino Express dove ha partecipato con il suo ex marito Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni. Attualmente la donna è felicemente impegnata con cui ha da poco avuto un bambino.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 dal quale è stato però poi esclusa per via di un insulto detto ad Andrea Denver che le è costato la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia

Clizia Incovaia, il video svezzamento del figlio scatena le critiche/ Lei furiosa: "Pediatri improvvisati"

Clizia Incorvaia, l’amore sbocciato con Paolo Ciavarro al GF VIP

Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia avuto con Paolo Ciavarro è però il secondo per la donna che è già diventata mamma di Nina nel 2015 durante la sua relazione con Francesco Sarcina. La relazione tra i due non si è conclusa nel migliore dei modi che durante un’intervista a Live non è la D’Urso nell’ottobre del 2019 ha confessato: “Ho trovato delle chat su Facebook con delle fan, di lui che scriveva a ragazze italiane chiedendo in cambio materiale pornografico e incontri”.

Clizia Incoravia, che succede con Paolo Ciavarro?/ Il retroscena sul rapporto con Francesco Sarcina...

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante la permanenza di entrambi all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini e da quel momento tra i due è sbocciato il vero amore a tal punto che durante l’ultima edizione del reality i due sono tornati all’interno della casa per ripercorrere l’inizio della loro storia.

LEGGI ANCHE:

Clizia Incorvaia: la figlia Nina via dai social/ L'accordo con Francesco Sarcina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA