Clizia Incorvaia/ Ha fatto breccia nel cuore di Paolo Ciavarro oppure no? (Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia è sempre di più al centro del gossip per via di alcuni fatti legati al Grande Fratllo Vip. Al centro della discussione anche la sua vera età: è nata nell’84 oppure no? Secondo il sito di Davide di Maggio, l’ex moglie di Francesco Sarcina avrebbe mentito e si sarebbe regalata quattro anni in meno, visto che sarebbe nata in realtà negli anni Ottanta. Il mistero sulla data di nascita di Clizia emerge ben prima del suo ingresso nella Casa, che invece grazie alla scheda dei concorrenti, la piazza al 10 ottobre dell’84. Giorno e mese sarebbero quindi corretti, ma l’anno proprio no. Questo rende la Incorvaia più vicina ai 40 anni piuttosto che ai 36 o ai 33, a seconda di quale sito riporta il dato. Alla luce di tutto questo, la diretta di questa sera riguarderà anche questo piccolo dettaglio sulla concorrente? Nel frattempo continua il gossip su Antonio Zequila e Clizia. Il primo le ha fatto subito le dovute avances fin dai primi giorni e solo in un secondo momento ha abbandonato tutto, per poi ritornare alla carica quando ha scoperto che fra la Incorvaia e Ivan Gonzalez non ci sarebbe potuto essere nulla. “Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, solo che c’è una persona che mi piace che non mi ascolta”, ha detto infatti Er Mutanda in sauna, “tu mi piaci molto, non ti conoscevo prima e ammetto la mia ignoranza. Sei molto bella e mi piace molto la tua dolcezza e sei una persona colta. Io adoro le persone colte”. Peccato che l’ex di Sarcina abbia sfoderato un sonoro due di picche, per quanto elegante come sempre: “Io invece ho capito che in amore bisogna avere un linguaggio comune e un trascorso culturale simile”. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Antonio Zequila.

CLIZIA INCORVAIA IL FLIRT CON PAOLO CIAVARRO CONTINUA A TENERE BANCO

Clizia Incorvaia ha fatto breccia nel cuore di Paolo Ciavarro oppure no? Dopo che il figlio di Eleonora Giorgi ha rivelato di non sentire attrazione nei suoi confronti, il mistero è ritornato sulla bocca di tutti i fan per via di alcune azioni del concorrente. Paolo infatti ha invitato Clizia a bere una birretta a Fregene, una volta usciti dalla Casa, ma non ha centrato il bersaglio. Con fare ironico, l’ex di Francesco Sarcina ha cercato di regalargli una serie di scuse, fra cui il fatto che abbia scelto una location poco adatta alle sue esigenze. Clizia del resto sembra ancora fin troppo concentrata sulla fine del suo matrimonio, tanto da ritornare sull’argomento durante la sauna con Antonio Zequila. “Ho dato mille possibilità al mio rapporto”, ha sottolineato, “in questi due anni e mezzo di crisi ci sono stati dei tentativi, facevo le valige e dicevo ‘Io me ne vado’. E lui mi tratteneva perché c’era ancora amore”. Solo che nel settembre di due anni fa, l’influencer ha sentito il peso della solitudine, si sentiva del tutto umiliata dai presunti tradimenti del cantante, dalle segnalazioni che le venivano inviate sui social. “Noi avevamo anche feeling sessuale, avevamo tutto, non gli mancava niente”, ha risposto invece quando Zequila le ha chiesto il motivo del tradimento, “perché diventa… quella è malattia, è un’altra cosa. Lui veniva da me dicendomi ‘Ti amo’ ogni giorno con le lacrime agli occhi. Quella è una malattia”.

