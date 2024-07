Eleonora Giorgi come sta? La confessione sulla malattia

Da circa un anno la celebre attrice e madre di Paolo Ciavarro si ritrova a lottare con una forma di tumore che le sta creando non pochi problemi nonostante una forza di volontà fuori dal comune e la voglia di lottare di continuo, Eleonora Giorgi ha parlato tra le colonne del magazine Nuovo TV cogliendo l’occasione per aggiornare i fan sull’andamento della sua malattia: “Vorrei poter continuare a restare accanto ai miei figli negli anni…Sono un po’ in bilico, in una situazione complicata” ha confessato l’ex moglie di Massimo Ciavarro che non sta vivendo i giorni più felici della sua esistenza ma non ne vuole sapere di arrendersi e si è detta pronta a lottare finché potrà.

Soltanto qualche settimana fa Eleonora Giorgi ha avuto la possibilità di presenziare in Versilia al matrimonio tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia, andando a ripercorrere le orme dei genitori che si sono conosciuti in Sapore di mare: “Sono felice per lui e non mi sono mai permessa di intromettermi, Paolo si è preso la febbre d’amore per Clizia e io non potevo che esserne felice” ha detto l’attrice e protagonista di svariate commedie all’italiana tra gli anni ’80 e ’90.

Paolo Ciavarro e il matrimonio con Clizia, il retroscena di Eleonora Giorgi

La madre del figlio d’arte ed ex concorrente del Grande Fratello, che proprio nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Clizia Incorvaia, si è detta felice e orgogliosa per il traguardo centrato da Paolo Ciavarro e riguardo al lieto evento andato in scena in Versilia, intervistata tra le colonne di Nuovo TV l’attrice ha ammesso: “Il mio primogenito ha pronunciato parole davvero sagge nei confronti degli sposi…Poi la promessa di Paolo mi ha fatto piangere…C’è stata inoltre la sorpresa di Patty Pravo che ha cantato per tutti noi”.

Adesso per Eleonora Giorgi è tornato il momento di concentrarsi sulla malattia, ospite indesiderato che però non sta intaccando la voglia matta di vivere dell’attrice, pronta a tutto pur di trascorrere ancora tanti anni con i suoi cari, e di questo non ne ha mai fatto mistero.