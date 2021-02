Clizia Incorvaia/ “L’anello di Paolo Ciavarro? Arrivato senza proposta di matrimonio”

Bella, intelligente, innamorata e molto impegnata: Clizia Incorvaia è una donna che ama mettersi in gioco e ora è pronta a farlo con ciò che più ama, la moda. Si chiama ‘Clizia World‘ il nuovo progetto di cui ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5 News. “In un momento difficile di pandemia tutti hanno pensato che stessi osando troppo. Io sono andata un po’ controcorrente: credo nel made in Italy. Ho reclutato molte aziende italiane per realizzare questo progetto”, ha raccontato l’influencer, specificando che la sua collezione è rigorosamente alla portata di tutti perché “La moda è per tutti, non è discriminante!” “Troverete di tutto, – ha allora specificato Clizia – dai capi a basso prezzo alle scarpe. Bijoux, piccoli gioielli.”

Clizia Incorvaia: “Paolo Ciavarro? L’anello rappresenta una promessa d’amore ma…”

D’altronde Clizia Incorvaia ne è più che convinta: “Non serve spendere molto per essere eleganti e stilosi”. E aggiunge: “In un momento così difficile ho cercato di coinvolgere quelle realtà meravigliose che erano in sofferenza in questo ultimo periodo”. Sul finale dell’intervista non manca una battuta sul suo fidanzato, Paolo Ciavarro. In particolare si torna a parlare del bellissimo anello che il figlio di Eleonora Giorgi le ha regalato per il suo compleanno: “Tutti gli anelli sono importanti perché rappresentano una promessa d’amore. Era un compleanno importante perché era il corrispettivo dei 18 anni, come dico sempre. – ha precisato la Incorvaia, che ha poi concluso facendo un chiarimento – Nessuna proposta è stata però fatta con questo anello!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA