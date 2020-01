Clizia Incorvaia/ L’attacco a Elisa De Panicis:”non la sceglierei mai per il mio gruppo di amicizie”

Clizia Incorvaia ha già trovato la sua nemesi all’interno del Grande Fratello Vip 4: Elisa De Panicis. Durante le nomination dello scorso mercoledì, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha infatti sottolineato come fra lei e la modella ci sia una grande differenza, sia dal punto di vista caratteriale sia per come entrambe vedono la vita. “Diametralmente opposta a me, non la sceglierei mai per il mio gruppo di amicizie. E da persona empatica quale sono, ho deciso di nominarla”, ha detto Clizia in modo sintetico. Un punto di vista che Elisa sembra condividere appieno, visto che subito dopo ha rivelato di averla mandata in nomination a sua volta. “Non ho visto da parte tua un approccio. Non abbiamo mai parlato”, ha detto la modella, aggiungendo anche di aver trovato fastidioso il suo dibattito in seguito ad uno scherzo che aveva fatto ad Aristide Malnati. Di sicuro fra le due donne non è finita qua: si prevedono scintille nella Casa. Anche se non è escluso che Clizia ed Elisa continueranno a tenersi lontane a vicenda, sicure che non ci potrebbe mai essere un punto d’incontro fra loro.

Clizia Incorvaia, Grande Fratello Vip 4: la risposta di Francesco Sarcina

Le parole di Clizia Incorvaia su quanto avvenuto nel suo matrimonio hanno finalmente ottenuto risposta da una persona in particolare ed esterna al Grande Fratello Vip 4. Ci riferiamo ovviamente a Francesco Sarcina, l’ex marito che la showgirl avrebbe tradito con l’amico comune Riccardo Scamarcio. Il cantante è prossimo al ritorno al Festival di Sanremo con il brano Dov’è, in cui racconta appunto la fine della loro relazione, e in una lunga intervista al settimanale Oggi ha deciso di rispondere all’ex moglie. “Com’è cambiata la mia vita? È stata resa vergognosamente pubblica e in modo diffamatorio. Cambia, ma in meglio. Ed è una figata. Non faccio gossip. Dico che siamo nell’era narcisista: facile dedicarsi ai figli sui social, il difficile è starci”, ha detto senza mezzi termini, andandoci ancora più pesante poco dopo. “Degenerato è chi mette i figli sui social perchè non ha altro da dire. La felicità sta nelle piccole cose, non nei milioni di like”, ha aggiunto. Nonostante la sofferenza provata in seguito alla separazione, Sarcina si dichiara pronto a voltare pagina sia per i figli sia in nome della musica. “Quando superi, sei più forte di prima. La bellezza del fare musica sta nel fatto che, quando ti succede qualcosa, ti salva”, ha sottolineato. Sarcina e Clizia infatti hanno dato alla luce la figlia Nina, ma il cantante ha anche un altro figlio, Tobia, nato da una precedente relazione. E sono anche loro a formare quello zoccolo duro che serve all’artista per riprendere in mano le redini della propria vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA