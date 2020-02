CLIZIA INCORVAIA/ L’incubo di un confronto con Francesco Sarcina al GF Vip 4

Clizia Incorvaia ha un solo timore: ritrovarsi Francesco Sarcina nella Casa più spiata d’Italia. La bionda influecer ed ex concorrente di Pechino Express si trova infatti al Grande Fratello Vip 4 in questo momento e a quanto pare non è escluso che l’ex marito possa varcare la porta rossa per un confronto. Il timore è nato da una delle assegnazioni della produzione, che ha richiesto al gruppo di concorrenti di interpretare alcuni brani. Fra le canzoni scelte spicca anche Dedicato a te de Le vibrazioni. Ovvero il gruppoo di cui Sarcina è il frontman. Per questo Clizia non può fare a meno di chiedersi se l’artista sceglierà di affrontarla in un confronto faccia a faccia. Intanto, Francesco Sarcina nelle Stories di Instagram pubblica alcuni video con Nina, la figlia nata dalla loro unione. “Sei logorroica, mi ricordi qualcuno”, le dice in modo ironico. E i fan non possono fare altro che pensare che si riferisca proprio alla Incorvaia. Il capitolo fra i due ex consorti però sembra ormai chiuso in via definitiva e non solo per quel presunto tradimento che vorrebbe Clizia baciare Riccardo Scamarcio, testimone delle loro nozze. “Sono uscita un mese con un uomo. Te lo dovevo dire. Non te lo aspettavi?”, ha detto in questi giorni l’influencer a Paolo Ciavarro, con cui è nato un bel feeling all’interno della Casa.

CLIZIA INCORVAIA, SBANDATA PER PAOLO CIAVARRO?

Clizia Incorvaia potrebbe davvero aver preso una sbandata per Paolo Ciavarro. O almeno ne è convinto il figlio di Eleonora Giorgi, insieme all’influencer nella Casa del Grande Fratello Vip. Quando la scorsa settimana il conduttore si è soffermato sulla loro particolare amicizia, Clizia è entrata in crisi e ha rivelato a Licia Nunez di aver bisogno di chiarire tutto con Ciavarro, ma anche con qualcuno all’esterno. Si è pensato subito ad un nuovo amore ed infatti è così. Dopo aver saputo la notizia dalla diretta interessata, Paolo ha rivelato le sue sensazioni in un confessionale: “Me l’ha detto perché si vede che qualcosa le ho smosso. Lei ha lasciato la porta aperta a metà, adesso vediamo cosa faccio”. L’ex marito di Clizia, Francesco Sarcina, sarà invece presente al Festival di Sanremo 2020 a partire da oggi, martedì 4 febbraio. “Volevo un po’ di compagnia e stare con voi”, dice intanto su Instagram la piccola Nina, la figlia dell’ex coppia, parlando del fatto che si trova nella città dei fiori con papà. Sembra che la piccola abbia anche un po’ di febbre: “Non potevamo farci mancare nulla, ma tanto Nina è forte e le passerà in fretta”, commenta il cantante. Le sue parole si riferiscono solo alla febbriciattola della piccola oppure a quanto sta accadendo fra lui e la Incorvaia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA