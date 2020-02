Sanremo 2020 prima serata: Vessicchio e Vincenzo Mollica protagonisti

SANREMO 2020, NEWS PRIMA SERATA 4 FEBBRAIO

Il Festival di Sanremo 2020 è ai nastri di partenza. L’edizione numero 70 già messa sotto accusa per via della presenza di Rita Pavone ma anche per quella di “elementi” come Junior Cally ed Elettra Lamborghini, prenderà il via oggi, 4 febbraio, su Rai1, con Amadeus pronto a segnare la svolta svecchiando la kermesse a favore dei giovani, alle canzoni di tendenza e gli artisti più in voga, risultato? Il Festival è in tendenza sui social ormai da settimane e se proprio vogliamo insinuare il fatto che è meglio che se ne parli, comunque lo si faccia, il primo punto da portare a casa c’è stato. Non c’è bisogno di dire che il il Festival non è solo canzoni e red carpet ma intorno ci gira un mondo fatto di news, di protagonisti e di rivelazioni. Mai come quest’anno la Rai ha schierato conduttori al Dopo Festival, per programmi social e per speciali in giro per le reti tv o in streaming, risultato? I protagonisti per ora sono soprattutto due: Beppe Vessicchio e Vincenzo Mollica.

BEPPE VESSICCHIO E VINCENZO MOLLICA PROTAGONISTI A SANREMO 2020?

Sono loro i protagonisti della prima puntata di Sanremo 2020 anche se non sono legati direttamente alla gara ma quasi. Proprio gli ultimi commenti social saranno dedicati a Beppe Vessicchio e Vincenzo Mollica seppur per motivi diversi. Il primo ha annunciato il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo l’assenza delle ultime edizioni in cui, volente o nolente, il pubblico social lo ha richiesto a gran voce, il secondo, invece, ha rivelato che questa sarà la sua ultima edizione del Festival di Sanremo. Lo storico giornalista Rai sta per lasciare il suo posto sul famoso balconcino e da questa sera inizierà la sua ultima avventura all’Ariston con gran dispiacere del pubblico che è già sicuro che la tv pubblica non avrà mai un altro giornalista come lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA