Clizia Incorvaia “Mi sono salvata da sola”/Foto, frecciatina a Scamarcio e Sarcina?

Il gossip che ha infiammato l’estate ha come protagonista un triangolo amoroso. Stiamo parlando di quello composto da Clizia Incorvaia, il suo ex Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio (grande amico del leader de Le Vibrazioni, nonché testimone di nozze della coppia). Chi ha seguto la vicenda, sa che si è parlato di tradimento di Clizia con Scamarcio, eppure le versioni dei diretti interessati sono ben diverse l’una dalle altre due. A finire nel mirino di critiche ed insulti è stata però la Incorvaia che, di fronte alle parole usate dal suo ex e dall’attore, scrive su Instagram un messaggio che sembra essere una chiara frecciatina. “C’è un momento che devi decidere: o sei la principessa che aspetta di essere salvata o sei la guerriera che si salva da sé. Io ho già scelto: MI SONO SALVATA DA SOLA”

Clizia Incorvaia: frecciatina a Scamarcio e Francesco Sarcina?

Clizia Incorvaia “si è salvata da sola” e “non è la principessa di nessuno”, come tiene a sottolineare non poco velatamente su Instagram. D’altronde, la sua versione dei fatti sulla vicenda è stata smentita sia da Scamarcio (che ha negato ci sia stato un qualche tipo di avvicinamento a lei), che da Sarcina che crede, invece, ad un tradimento più grave di quello da lei ammesso. La Incorvaia, dal canto suo, ha raccontato al Corriere della Sera: “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno”.





