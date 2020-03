Clizia Incorvaia non c’è dalla d’Urso, perché?/ “Coronavirus e chiusura Lombardia”

Eravamo tutti pronti a vedere Clizia Incorvaia in tv questa sera a Live Non è la d’Urso ma non sarà così. La conduttrice aveva annunciato la presenza dell’ex gieffina siciliana per un confronto duro e importante ma non con le solite cinque sfere presenti in studio bensì con un personaggio, non precisato, che avrebbe dovuto affrontarla in ascensore, e adesso? Tutto rimandato a data da destinarsi visto che il nuovo decreto del Governo ha previsto la chiusura della zona rossa e di 11 province e questo vieterà l’ingresso o l’uscita alle persone e, quindi, anche a Clizia Incorvaia. A comunicarlo ai fan è stata la stessa fidanzatina d’Italia e di Paolo Ciavarro che nelle sue storie ha scritto: “Grazie ragazzi siete sempre premurosi domani non sarò a Live non è la d’Urso poiché han chiuso 11 province. Vi bacio forte e vi voglio bene”.

CLIZIA INCORVAIA ASSENTE A LIVE NON E’ LA D’URSO

Clizia Incorvaia è sicuramente la protagonista del momento. Nonostante l’espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 per via delle parole usare nei confronti di Andrea Denver, l’ex di Francesco Sarcina continua ad essere il prezzemolino della tv presente in ogni dove e per qualsiasi motivo. All’inizio per per la sua liason con Paolo Ciavarro, poi per la questione bugia sull’età e adesso? Sicuramente presto sentiremo parlare di lei ma, per il momento, Clizia Incorvaia non sarà protagonista della nuova puntata di Live Non è la d’Urso e ha deciso di rintanarsi nella sua bella Sicilia, almeno da quello che possiamo capire dalle ultime storie, paura del Coronavirus? Sembra proprio di sì.

