Clizia Incorvaia squalificata dal Grande Fratello Vip?/ Gli agenti: “Basta accanirsi. I legali…”

Bufera su Clizia Incorvaia: oggi potrebbe terminare la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020. L’influencer rischia di essere squalificata a causa degli insulti choc rivolti ad Andrea Denver, “reo” di averla nominata. Il caso è divampato sui social, ma anche alcuni sponsor del reality hanno chiesto «seri e urgenti provvedimenti» nei confronti della giovane concorrente. Nelle ultime ore Clizia Incorvaia, dietro suggerimento di Antonio Zequila, ha preparato già la sua difesa. Intende giustificarsi spiegando che quel “Sei un Buscetta, un pentito. E io non parlo con i pentiti” era una battuta legata solo al film “Il traditore”, che narra proprio la storia del boss mafioso Buscetta. Ma Mediaset potrebbe aver già deciso di prendere provvedimenti nei suoi confronti, visto che ha annullato il televoto, «a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili». Nella puntata di oggi verranno resi noti tutti i dettagli di questa decisione della produzione del reality.

CLIZIA INCORVAIA SQUALIFICATA DA GRANDE FRATELLO VIP? INTERVIENE IL MANAGEMENT

In difesa di Clizia Incorvaia è intervenuto il suo managament con un post condiviso proprio sull’account Instagram della concorrente del Grande Fratello Vip 4. «Ci sembra doveroso puntualizzare ed essere estremamente “limpidi” su quanto accaduto», comincia il lungo post. Se da un lato si ammette che le dichiarazioni di Clizia Incorvaia sono state «alquanto fuori luogo e molto, molto colorite», dall’altro si parla di accanimento nei confronti dell’influencer. Si parla di «una esagerata condanna mediatica» per una frase che «nulla aveva a che fare con l’organizzazione Mafia nella sua accezione più stretta». Dopo aver sottolineato che Clizia Incorvaia è siciliana, il management spiega che «ha soltanto, in maniera energica durante una discussione, fatto un riferimento a tutto ciò che quotidianamente tutti noi leggiamo sulle testate giornalistiche» (il riferimento è ai pentiti), «riportandolo in un battibecco con un altro concorrente della casa», cioè Andrea Denver. Ma questa presa di posizione può “reggere”?

GLI AGENTI DI CLIZIA INCORVAIA: “ACCANIMENTO PER UNA FRASE…”

Il management di Clizia Incorvaia nel lungo post pubblicato su Instagram spiega anche che il “caso” sia meno grave dell’emergenza Coronavirus. «Riteniamo che oggi il nostro paese abbia dei problemi molto ma molto più gravi ed importanti sui quali porre riflessioni». Come se ciò escluda la possibilità di occuparsi di altro, a partire dagli insulti choc dell’ex moglie di Francesco Sarcina. «Trovare il tempo per accanirsi su questa ragazza per una frase detta durante una litigata, dove ognuno di noi spesso dice per rabbia cose prive di senso» viene definito «un atteggiamento di grande superficialità». Il management di Clizia Incorvaia è consapevole del rischio che possa essere squalificata oggi: «In ogni caso ogni provvedimento attuato nei confronti di Clizia lo si accetterà ma sempre nel limite in cui lo stesso non raggiunga dei termini eccessivi e lesivi della sua immagine». Al netto di quest’ultima frase, il management rivela di essersi confrontato con la sua divisione legale. «Desideriamo inoltre anche sottolineare che la Cassazione non ritiene reato o diffamazione, delle affermazioni “sopra le righe” come quella pronunciata quando avvengono in una discussione dove i toni si esasperano».





