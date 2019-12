Clizia Incorvaia/ “Pronta a mettermi a nudo, Grande Fratello Vip… sto arrivando!”

Seduta in bagno con un orsacchiotto tra le braccia, Clizia Incorvaia lavora ad una serie di scatti e li pubblica su Instagram per offrire agli estimatori un backstage. “Pronta a mettermi a nudo. @grandefratellovip sto arrivando”, scrive nella didascalia del video. “Ho iniziato già il countdown!”, “Sarai top”, “Non vediamo l’ora tresor”, “Farò il tifo per te, ovviamente”. Questi solamente alcuni dei messaggi che hanno accompagnato il post condiviso dall’influencer sul suo profilo ufficiale. Clizia ha catturato l’attenzione del gossip per la sua travagliata storia d’amore con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Il cantante, come un fulmine a ciel sereno, ha dichiarato di essere stato tradito dalla sua ex moglie con il suo migliore amico (l’attore Riccardo Scamarcio). Di contro, lei ha precisato esserci stato solamente un bacio tra di loro, quando – comunque – il loro matrimonio era già in crisi per via dei costanti tradimenti di lui: la verità? Probabilmente ne scopriremo qualcosa di più nel corso della quarta edizione del reality show in partenza.

Clizia Incorvaia pronta per il Grande Fratello Vip

Recentemente intervistata da Grazia, Clizia Incorvaia ha parlato di Francesco Sarcina: “E’ in disaccordo con questa scelta? A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Lui ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”, ha precisato. Poi ha fatto sapere di cercare una occasione di riscatto: “Voglio ritornare a splendere e rinascerò dalle mie ceneri”. “Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”, ha raccontato ancora. Successivamente ha anche svelato chi potrebbe essere una sua alleata: “La produttrice Rita Rusic. Mi sembra una donna tosta, una manager che non rinuncia alla sua femminilità. Può essere un punto di riferimento dentro la casa”. E chi – potenzialmente – già non le piace: Non amo i tronisti, ma credo che gli equilibri cambieranno, una volta dentro la casa i concorrenti varranno per ciò che apportano al gruppo e non per i ruoli che hanno all’esterno”.

