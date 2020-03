Clizia Incorvaia/ Torna nella Casa per Paolo Ciavarro? (Grande Fratello Vip)

Non è stata una settimana facile per Paolo Ciavarro. Da quando Clizia Incorvaia ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip a causa della squalifica per le sue dichiarazioni contro Andrea Denver, il figlio di Eleonora Giorgi è caduto nel totale sconforto. Lacrime e tristezza per lui nella Casa, che si sono attenuate soltanto negli ultimissimi giorni. Ma è proprio per placare questo malumore che Alfonso Signorini, questa sera, potrebbe fare al ragazzo una bella sorpresa: fargli riabbracciare la sua Clizia! D’altronde, la scorsa settimana, la Incorvaia ha dovuto abbandonare in fretta e furia la Casa, in circostanze anche difficili.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, nuovo incontro al Grande Fratello Vip?

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si rivedranno questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip? Intanto la bella influencer ha parlato proprio di questo sentimento appena nato e, nell’intervista a Verissimo, ha dichiarato: “Come ho detto a Paolo io ho vinto perché ho trovato davvero il mio principe. Quando lo descrivevo a mamma, il mio uomo ideale era come lui: elegante, con un background culturale, gentile ma anche un po’ timido, che parlasse la mia stessa lingua, un uomo protettivo…e Paolo possiede tutte queste cose e anche molte altre in più, è un’anima bella. – e ha concluso – Non pensavo più che esistesse.”

