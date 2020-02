Clizia Incorvaia “Andrea Denver sei un Buscetta”/ Video insulti choc: da squalifica?

Clizia Incorvaia choc al Grande Fratello Vip 4, al punto tale che i social insorgono e arrivano a chiedere la squalifica dell’influencer dal reality per il suo lessico mafioso. Il caso è scoppiato in seguito alle parole usate nei confronti di Andrea Denver, “reo” di averla mandata al televoto involontariamente. Il modello venerdì sera ha nominato Clizia convinto di disperdere il voto. Non sapeva però che Aristide avrebbe “colpito alle spalle” l’ex moglie di Francesco Sarcina che, quando ha saputo di essere al televoto, ha tirato fuori tutta la sua rabbia. «Sei un Buscetta, io non parlo con i pentiti! Sei un pentito, un traditore, hai ammazzato un fratello! Sei peggio di un pentito». Quel che è accaduto in piscina è inaccettabile. Non può essere definito altrimenti il gesto della concorrente siciliana, che per futili motivi ha offeso un coinquilino dicendo che è «un Buscetta, un pentito». Anziché vergognarsi, si vanta di non rivolgere la parola ai pentiti, calpestando la memoria di Falcone e Borsellino, oltre a insultare le vittime di mafia.

CLIZIA INCORVAIA, INSULTI CHOC AD ANDREA DENVER

Ma Clizia Incorvaia ha definito Andrea Denver anche un «ominicchio, senza palle». Poi gli ha detto «femminuccia» e «stratega furbissimo». Il modello veronese, che addirittura nella notte ha pianto per l’errore in nomination, oggi ha raggiunto Clizia Incorvaia e Antonio Zequila in piscina per spiegare all’attore perché non avesse nominato Paola Di Benedetto. Quindi ha chiesto all’influencer cosa ne pensasse della querelle tra Zequila e Paola, ma la “fiamma” di Paolo Ciavarro ha sbottato. «Vaffanc*lo, non ti voglio parlare. Sei un ipocrita. Tu sei un maledetto Buscetta, sei un traditore. Sei un pentito, e io con i pentiti non ci parlo. Hai ammazzato un fratello». Evidentemente sorpreso per quelle parole, Andrea Denver ha risposto: «Fratello? Ma chi sei? Non sei mio fratello». Paolo Ciavarro ha assistito alla scena in silenzio, mentre Clizia rincarava la dose con veemenza, perché convinta che il modello fosse andato in piscina per chiederle scusa davanti alle telecamere. Invece è rientrato in casa visibilmente distrutto.

CLIZIA INCORVAIA DA SQUALIFICA? DOPO LO SFOGO AMMETTE…

Allora Patrick è andato da Clizia Incorvaia per chiederle: «Ma cosa gli avete detto? Sta male». Ma l’influencer se l’è presa pure con lui: «Sta raggirando tutti, è un paracu*o. Tira fuori le palle e non fare la ragazzina, la femminuccia che piange. Allora voglio piangere io!». E poi ha proseguito con gli insulti: «Questo Buscetta! Ma non ci posso credere, il mondo si è rovesciato. Caz*o, fai l’uomo. Sono io che ho salvato il principe azzurro. Ma cos’è una femminuccia che si mette a piangere? Ma che ha 12 anni? È un giocatore pazzesco». Un fiume in piena Clizia, che poi è arrivata a dire ad Antonio Zequila: «Tipico di questa gente. Certo, quando si degenera è brutto… Lui dà una pugnalata a me, sono io che mi rantolo nel sangue e poi piange lui? Sono io che sono stata male tutta la notte perché mi sono sentita di nuovo tradita». Ma gli altri vip sono rimasti basiti di fronte alle offese mafiose di Clizia Incorvaia. Teresanna Pugliese ad esempio ha osservato: «In piscina hanno trattato Denver come un animale». Lei stessa poi a Licia Nunez ha confessato dopo aver realizzato di aver esagerato: «Lunedì pagherò le conseguenze di quello che ho detto».

