Clizia Incorvaia, urla fuori casa Grande Fratello Vip: insultata/ “Vergognati vogliamo la squalifica”

Sta sfuggendo di mano anche al Grande Fratello Vip 2020 la questione Clizia Incorvaia. In molti tenevano d’occhio l’ex di Francesco Sarcina convinta che indossasse una maschera che prima o poi sarebbe caduta e sembra che il momento sia arrivato nel momento in cui ha reagito contro Andrea Denver e la sua nomination. Quello che il giovane temeva alla fine è accaduto ovvero per via della nomination i rapporti con Clizia Incorvaia si sono chiusi e si è inclinato anche quello con Paolo Ciavarro. A far traboccare il vaso già pieno, però, è il momento in cui i due provano a chiarirsi ma lei, per dargli del traditore, lo accusa dicendo parola forti: “Sei un pentito, un traditore, sei un Buscetta”, parole che non sono passate inosservate e che hanno portato il Grande Fratello Vip 2020 a sospendere il televoto e annunciare seri provvedimenti ai danni di Clizia Incorvaia.

URLA CONTRO CLIZIA INCORVAIA FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La giovane pensa che la situazione non sia così grave o, almeno, lo pensava fino a quando un gruppo di persone si è presentato fuori dalla casa per gridare ad alta voce una serie di accuse e affermazioni contro di lei al grido di: “Andrea Denver tranquillo. L’Italia è con te, vuole la squalifica di Clizia. Vergognati, Clizia vergognati! Le famiglie delle vittime di Buscetta ti aspettano! Vergognati, falsa, fuori!”. Altri ancora chiedono la squalifica urlandoglielo proprio fuori dalla casa e mettendo così al corrente i ragazzi del clima che si respira fuori ma è ancora una volta Clizia a minimizzare la cosa: “L’ignoranza è una brutta bestia, squalifica in base a che cosa? Questi sono fuori di testa”. Questa sera risponderà la stessa cosa vedendo il video incriminato e che ha già fatto il giro del web?

