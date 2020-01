CLIZIA INCORVAIA/ “Volevo il Principe Azzurro; Sarcina è stato Corsaro Nero” (Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia e gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso ufficiale nella Casa lunedì scorso. Durante la puntata, la regia ha mandato in onda i video di presentazione in cui ciascun concorrente ha parlato di sé, del suo passato e di cosa prevede che potrebbe dargli l’esperienza del Gf Vip. Clizia non si è sottratta a questo rito: nella clip, la vediamo approfondire alcuni aspetti che hanno caratterizzato la sua vita nell’ultimo periodo. In primis, c’è la passione per la moda, che coltiva da sempre e che oggi è il suo lavoro; e poi c’è Nina, sua figlia, il suo grande amore. A proposito di amore, chiamata a parlare del suo matrimonio fallito, Clizia si fa improvvisamente seria: “Mi sono sposata e sono stata per cinque anni con Francesco Sarcina, che è il leader de Le Vibrazioni”, spiega l’influencer. “La nostra storia, però, non è andata come volevo, non è stato quell’amore eterno che speravo”. Questa la sua versione dei fatti: “Non sono stata rispettata come donna, come moglie, come madre, quindi ho deciso di separarmi. È stato molto pesante, perché lui si è vendicato dicendo che io l’avevo tradito col testimone di nozze, Riccardo Scamarcio, cosa che non è assolutamente vera”. Attualmente, i due non sembrano sulla buona strada per un pur auspicato riavvicinamento: “Con lui non c’è molta comunicazione, quasi per nulla. Io però non sono più arrabbiata”.

Clizia Incorvaia riparte dal Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia vive la sua partecipazione al Grande Fratello Vip in maniera particolare. La 35enne, infatti, desidera in qualche modo ‘ripartire’ dal reality show: “Per me sarà questo il Gf, io lascio le mie vecchie spoglie per avere una rinascita. Scoprirete chi sono realmente”. Nei primi giorni di permanenza nella Casa, Clizia ha già avuto modo di farsi conoscere. Molto interessante il dialogo intercorso con gli altri inquilini, che ha avuto per oggetto il solito Sarcina. “L’amore non si pianifica. L’amore è irrazionale”, ha esordito l’ex moglie del leader de Le Vibrazioni, per poi approfondire la sua visione: “Una volta avevo una lista. Dicevo che il mio uomo sarebbe dovuto essere super colto poi il mio ex aveva la terza media. ‘Sul background culturale non transigo’, dicevo, e avevo tutta la mia scaletta. I miei mi hanno detto: ‘Hai fatto lo schema del Principe Azzurro e sei venuta con il Corsaro Nero?’”. Dal canto suo, Sarcina non ha potuto non replicare. Lo ha fatto in via indiretta, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione dell’annuncio della sua presenza tra i big di Sanremo: “I rapporti umani a volte prendono strade inaspettate, diventano meteore impazzite, arrivano colpi bassi contro qualunque aspettativa. Le crisi possono esserci, si possono superare o no, ma certe reazioni inattese ti colpiscono. È un’energia che ti può abbattere. Io ho cercato di volgerla in positivo: nella musica e nell’amore per i miei figli”.

