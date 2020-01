Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip/ “Voglia di tornare bambina, più leggerezza”

“Ho voglia di tornare bambina, di trovare un po’ di leggerezza”. Esordisce così Clizia Incorvaia al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La donna più chiacchierata d’Italia ha fatto il suo arrivo di fronte alla porta rossa, dietro la quale dovrebbero rimanere tutti i rancori e le incomprensioni con il suo ex marito Francesco Sarcina. Sarà difficile non parlarne, visto che i concorrenti hanno già iniziato a dire la loro sulla questione. Antonella Elia è del parere che la Incorvaia non sia del tutto innocente, ma la Volpe la difende subito: “Io la voglio conoscere per sentire anche la sua storia”. Nel video di presentazione, la Incorvaia era quasi in lacrime quando ha ripercorso alcune tappe del calvario subito durante tutto lo scandalo del tradimento, ma sul tappeto rosso è arrivata con tutt’altro stato d’animo: è carica e pronta per iniziare questa nuova avventura. Lo stesso Signorini le ha consigliato di lasciarsi tutto alle spalle e di godersela fino in fondo.

Ex moglie di Francesco Sarcina: nuovi scandali e amori?

Clizia Incorvaia approda al Grande Fratello Vip 4. La ex moglie di Francesco Sarcina è una delle concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza da mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Una partecipazione che non sorprende più di tanto, visto che la influencer nel corso di questi ultimi mesi è balzata agli oneri della cronaca rosa per via del triangolo amoroso con Riccardo Scamarcio e per le forti accuse lanciate alla voce de Le Vibrazioni. Una presenza scomoda quella di Clizia al GfVip che, dalle pagine di Grazia, ha lanciato un’altra accusa a Francesco Sarcina: “a lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”. Non solo, la Incorvaia non nasconde di aver accettato la proposta di Signorini per uscire da un momento davvero difficile della sua vita: “cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri”.

Clizia Incorvaia: “voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere”

Durante la lunga intervista rilasciata a Grazia, Clizia Incorvaia ha raccontato le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare alla quarta edizione del reality show. “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo” ha detto la influencer che cerca così la sua rivincita. Non solo, Clizia ha anche sottolineato : “ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio”. Una partecipazione che si preannuncia davvero scoppiettante quella della ex compagna di Francesco Sarcina che sui social ha postato una serie di foto scrivendo: “Pronta a mettermi a nudo” e “Grande Fratello Vip sto arrivando”.

Clizia Incorvaia: “voglio garantire un futuro migliore a mia figlia Nina”

Non ha peli sulla lingua Clizia Incorvaia che, parlando sempre dei motivi che l’hanno spinta ad accettare il Grande Fratello Vip 4, c’è anche il fattore economico. “Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”. Infine Clizia Incorvaia ha parlato anche del disappunto espresso dall’ex marito Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: “è in disaccordo con questa scelta? A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Lui ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.



