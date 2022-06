Clizia Incovaia, il video svezzamento del figlio scatena le critiche/ Lei furiosa: “Pediatri improvvisati”

Clizia Incorvaia nel mirino degli hater dopo il video con suo figlio Gabriele

Clizia Incorvaia è finita nuovamente nel mirino degli hater. L’ex gieffina, compagna di Paolo Ciavarro, ha deciso di replicare alle numerose critiche ricevute nelle ultime ore dopo aver pubblicato un video in cui suo figlio è intento a mangiare per la prima volta della frutta. Un filmato che voleva essere simpatico, con il quale l’influencer voleva condividere con i suoi follower un momento anche importante della vita del piccolo Gabriele ma che ha invece scatenato le critiche di quelli che Clizia ha definito “pediatri improvvisati”.

A coloro che l’hanno dunque accusata di non gestire bene lo svezzamento del figlio, Clizia ha così risposto: “A tutti i pediatri improvvisati del web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra che segue in maniera eccelsa Gabriele”, ha chiarito stizzita.

Clizia Incorvaia furiosa: la replica alle critiche

Lo sfogo scritto di Clizia Incorvaia, pubblicato attraverso le stories di Instagram, è poi proseguito. L’influencer infatti ha tuonato: “Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza.” Ha infine concluso dicendosi stanca di ricevere critiche ingiustificate, ancor di più se si tratta del suo ruolo di mamma: “E non permetto a gentaglia di rovinare e inquinare ciò. Noi abbiamo un pediatra e a lui facciamo riferimento non a tuttologi vari ed eventuali”.

