Cloé D’Arcangelo, chi è l’amica di Estefania Bernal/ Foto sexy e sguardo magnetico

Cloé D’Arcangelo incanta all’Isola dei Famosi 2022. La fotomodella, che segue da studio l’amica Estefania Bernal, è ormai cliccatissima su Instagram dove incanta con foto sensuali e panorami suggestivi. Il suo sguardo magnetico ha catturato tutti, la sua popolarità ha subito un’impennata da quando commenta il reality di Canale 5. Anche lei, tra l’altro, fa parte dell’agenzia di moda di Paola Benegas, la stessa agente che segue Estefania e diversi altri personaggi del mondo dello spettacolo.

In molti si sono chiesti se Cloé sia fidanzata e sbirciando sui suoi canali sociali la risposta sembrerebbe affermativa. Attualmente l’influencer è felicemente impegnata con Carlo Bosi, definito tempo fa ‘l’unico uomo in grado di mandarla fuori di testa‘.

Cloé D’Arcangelo, sguardo magnetico ed eleganza: così si è presa le luci dei riflettori

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è nata e cresciuta a Milano, dove ha frequentato il Liceo Classico. Ha poi intrapreso gli studi nel campo della Medicina, per poi tornare suoi suoi passi e dedicarsi agli studi di Psicologia, laurenandosi nel luglio 2021. Da un po’ di tempo a questa parte lavora come fotomodella ed influencer. Grazie ad alcuni scatti magnifici e alla sua bellezza è stata notata, come dicevamo, dall’agenzia di Paola Benegas, entrando in contatto con altre famose modelle e influencer, tra cui appunto la sua amica Estefania Bernal, che segue con grande partecipazione direttamente negli studi dell’Isola. Una partecipazione che non è passata inosservata agli occhi del grande pubblico.

