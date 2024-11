Diletta Leotta potrebbe essere la conduttrice dell’Isola de Famosi 2025: nuove indiscrezioni

Mentre La Talpa 2024 si accinge a chiudere con tre settimane di anticipo a causa del flop di ascolti, arrivano già le prime indiscrezioni sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi e hanno come protagonista proprio Diletta Leotta. Il suo esordio come conduttrice Mediaset in prima serata non è stato dei migliori, almeno se si parla di ascolti, tuttavia sembra che Piersilvio Berlusconi stia pensando proprio a lei per prendere le redini del reality della sopravvivenza.

L’Isola dei Famosi 2024 non è stata un’edizione fortunata. Dopo l’uscita di scena di Ilary Blasi, è stata Vladimir Luxuria a salire alla conduzione, sancendo così il suo esordio in questo ruolo in prima serata. Tuttavia, gli ascolti non l’hanno premiata. Cosa che, se ha allontanato del tutto la possibilità di una riconferma di Luxuria, non ha di certo portato a pensare ad una chiusura del programma.

“Pier Silvio Berlusconi vuole Diletta Leotta alla conduzione dell’Isola dei Famosi”

L’Isola dei Famosi tornerà, dunque, anche nella primavera del 2025 con una nuova conduttrice che potrebbe essere Diletta Leotta. A lanciare per primo l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, poi seguito da Dagospia che ha confermato tutto con questo suo lancio: “Flash, non facciamo drammi. La Talpa (che chiude in anticipo di tre settimane) è un reality sbagliato, un format che non funziona. Insomma, Diletta Leotta non ha colpe. Così pare che Pier Silvio – dopo la disastrosa conduzione di Vladimir Luxuria – abbia intenzione di far condurre alla rifattissima sicula (i parenti la riconosco grazie alla voce) L’Isola dei Famosi 2025“. Parrebbe, dunque, confermata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Diletta Leotta alla conduzione. Non resta che attendere la conferma ufficiale nelle prossime settimane.