CMF Phone 1, svelato il nuovo smartphone di Nothing/ Tanta personalizzazione ad un prezzo low cost

E’ stato svelato ufficialmente nella giornata di ieri il CMF Phone 1, lo smartphone low cost di CMF, un marchio facente parte della galassia Nothing e che di fatto reincarna i valori e le caratteristiche dello stesso brand. Obiettivo, tanta semplicità ma nel contempo anche personalizzazione, quest’ultimo, uno dei must del produttore britannico fondato Carl Pei (One Plus). Partiamo subito dal prezzo, 240 euro per il CMF Phone 1, che inseriscono quindi lo stesso smarphone nel mercato dei “medi”.

Al suo interno troviamo il processore MediaTek Dimensity 7300 che garantisce ottime prestazioni, sicuramente superiori a quelle della concorrenza, mentre la batteria è da 5000 mAh con un’autonomia di circa 48 ore con una sola ricarica. Avremo inoltre uno spazio di archiviazione interno fino a 256 gigabyte e una ram da 8GB, di conseguenza, stiamo parlando di dotazioni di assoluto livello, perfette per soddisfare ogni esigenza.

CMF PHONE 1, ECCO LE SUE CARATTERISTICHE

Senza dubbio di qualità, come segnala Tom’s Hardware, anche il comparto fotocamere, dove troviamo una posteriore da 50MP, con l’aggiunta di un sensore e una fotocamera frontale da 16 MP. Il display è invece da 6,67 pollici con tecnologia Amoled e la frequenza di aggiornamento è elevata, pari a 120 Hz. Come gli altri telefoni della galassia Nothing, avremo anche il nostro sistema operativo dedicato, ovvero il Nothing OS 2.6 che si basa su Android 14.

Come abbiamo scritto in apertura del pezzo, ciò che fa propendere verso l’acquisto di un CMF Phone 1 è però, al di là delle numerose caratteristiche di livello, la grande possibilità di personalizzazione, visto che ogni utente potrà cambiare da se l’intera cover posteriore e basterà svitare quattro viti e il gioco sarà fatto. Come detto sopra, il prezzo sarà molto interessante, leggasi una base di partenza da 239 euro per la combinazione composta da 8 Gb di Ram più 128 di storage interno, mentre per chi volesse i 256 GB (sempre con 8 di Ram), serviranno 269 euro. La cover intercambiabile costa invece 35 euro, e sono presenti poi vari altri accessori sempre con l’obiettivo della personalizzazione.

WATCH PRO 2 E BUDS PRO 2: PRESENTATI SMARTWATCH E AURICOLARI

Nel corso dell’evento di ieri CMF, oltre al Phone 1 ha presentato anche uno smartwatch, il Watch Pro 2 e le cuffie, le Buds Pro 2. Nel primo caso si tratta di un orologio intelligente con display da 1,32 pollici Amoled, dotato di più di 100 watch face, tutte personalizzabili, e con svariate funzioni sia sportive quanto per il controllo della salute, a cominciare da un classico come la misurazione del battito del cuore, passando dal saturimetro, e arrivando fino al monitoraggio del livello di stress, anche in notturna.

Gli auricolari sono invece dotati della tecnologia LDAC che garantisce un’eccelsa qualità sonora, grazie anche alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Il CMF Watch Pro 2 costa 69 euro, mentre per gli auricolari servono 59 euro.

