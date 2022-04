Cocco-gate: duro scontro tra Carmen Di Pietro e Jeremias/ Piovono le accuse!

L’isola dei famosi 2022 si fa rovente: Scontro tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro

È un tutti contro uno nonché un uno contro tutti, a L’isola dei famosi 2022, condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. O almeno questo è stando a quanto trapela dal nuovo acceso scontro che si registra a Cayo Cochinos, nel bel mezzo dell’avventura isolana dei naufraghi concorrenti. Oggetto del contendere è il cibo, o meglio delle porzioni di cocco, per cui Jeremias Rodriguez (concorrente in coppia con il padre Gustavo Rodriguez) passa all’attacco di Carmen Di Pietro, concorrente unico in coppia con il figlio Alessandro Iannoni. Il motivo dell’attacco? Il fratello di Belen Rodriguez taccia la showgirl Carmen di rubare il cocco, e di approggionarsene sempre, cioè, prima del resto del gruppo, quando il cibo in Honduras sembra scarseggiare ogni giorno sempre di più.

Spinto da un sedicente senso di giustizia, il paladino degli affamati, Jeremias, così si scaglia contro Carmen, che è in fila insieme agli altri per un pezzo di cocco al naturale: “Basta che lo prendi per ultimo il tuo pezzo! Se poi lo tagli te o meno non ci sono problemi, ma tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te”. E ancora, rincara poi la dose l’argentino con una direttiva da leader alla compagna di viaggio: “Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno. Io qui sto pensando al benessere nostro, del gruppo! Tanto tutti la pensano come me, che tu sarai ultima”.

La reazione di Carmen Di Pietro all’attacco di Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi 2022

Insomma, per l’argentino Jeremias Rodriguez, Carmen Di Pietro deve essere l’ultima ad approvigionarsi del cocco, dopo il resto dei concorrenti isolani in gioco a L’isola dei famosi 2022. Questo per equità, rispetto alle accuse generali del gruppo che tacciano la showgirl di procurarsi il cibo prima di chiunque altro in Honduras. Ma Carmen Di Pietro non ci sta alla provocazione, tanto da contrattacare al diretto interessato, Jeremias: “Questa cavolata ci mancava, la battuta del giorno. Questo non lo decidi tu… “.

Insomma, Carmen e Jeremias sono ufficialmente ai ferri corti e la showgirl rigetta le accuse del naufrago argentino…











