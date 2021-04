Cocconato, Piemonte/ Il Borgo dei Borghi, “Riviera del Monferrato” dagli incredibili scorci panoramici

Cocconato (Piemonte) finalista a Il Borgo dei Borghi 2021

A Il Borgo dei Borghi scopriremo anche Cocconato. Questi è un borgo del Piemonte che si estende nella valle di Marcellina, si presume essere un antico insediamento dei liguri. Sicuramente il primo nucleo abitato di Cocconato risale all’epoca romana. Cocconato si trova in provincia di Asti e il suo nome è di origine latina, sembrerebbe derivare da “cum conatu”, ad indicare la difficoltà di raggiungere l’impervia collina su cui è collocato il borgo. Si tratta di uno dei borghi del Monferrato che, grazie alla sua posizione privilegiata, offre incredibili scorci panoramici ed un clima mite che facilita la crescita di piante tipiche delle località marittime, tanto da avergli fatto guadagnare, nell’Ottocento, l’appellativo di “Riviera del Monferrato”.

L’accesso al centro storico dà la sensazione di immergersi in un piccolo borgo di montagna, che conta circa 1600 abitanti. Da sempre, questo borghetto, è dedito all’agricoltura, alla ristorazione e al commercio, tanto da contare numerose aziende vitivinicole e zootecniche oltre che laboratori artigiani attivi soprattutto nel settore della moda. Clicca qui per il video di presentazione del borgo.

Cocconato, Il Borgo dei Borghi: la sua storia

La storia del borgo di Cocconato è strettamente legata alla casata dei Radicati che, a decorrere dal X secolo ottennero il feudo e, grazie ad una serie di abilissime alleanze politiche e sociali, furono in grado di garantire autonomia al borgo tanto da avere non solo poteri di giurisdizione, ma anche di creare una moneta. Cocconato vanta numerosi siti di interesse artistico, tra cui la Chiesa della S.S. Trinità, all’interno della quale trova collocazione una tela di Moncalvo. Tra i luoghi di maggiore attrazione turistica vanno ricordati il Palazzo Martelletti, residenza dei nobili dell’epoca tra il 1200 e il 1400, il Palazzo Comunale con la sua straordinaria facciata in cotto del XV secolo, la Chiesa di Santa Caterina con la facciata in stile barocco.

La torre medievale del Castello Medievale vanta una vista pazzesca: da qui, infatti, è possibile, nelle giornate più limpide, mirare la catena delle Alpi e degli Appennini Liguri. Con un buon cannocchiale è visibile anche Milano, che dista circa 100Km in linea d’aria. Il borgo di Cocconato, grazie alle sue manifestazioni culturali, enogastronomiche e folkloristiche, è un paese vivo che richiama visitatori da tutto il Piemonte. A decorrere dal 2019 è entrato a far parte dei borghi più belli d’Italia.



