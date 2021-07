Cocoon L’energia dell’universo/ Su Rai 3 il film con Wilford Brimley (17 luglio)

Cocoon L’energia dell’universo andrà in onda oggi, 17 luglio, all’interno del palinsesto di Rai 3, l’orario di inizio è fissato alle ore 15.00. Si tratta di una pellicola di produzione americana che ha visto la sua prima apparizione sui grandi schermi nel lontano 1985. La pellicola che vede la regia di Ron Howard si basa sulla sceneggiatura di Tom Benedek, di David Saperstein invece il soggetto, da sottolineare che il film è tratto dall’omonimo libro scritto sempre da Saperstein. La produzione per questo film ha scelto degli attori di buon livello, tra di essi si segnalano Wilford Brimley a cui è stata affidata la parte di Ben Luckett e Don Ameche che interpreta Arthur Selwyn. Il film ascrivibile al genere fantascientifico con connotazioni drammatiche non è una prima televisiva.

Una notte di mezza estate, Lucky Luke/ Su Rete 4 il film con Terence Hill

Cocoon L’energia dell’universo, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Cocoon L’energia dell’universo. Ben, Arthur e Joe sono tre amici di vecchia data abbastanza avanti con gli anni che vivono la loro esistenza chiacchierando del più e del meno e sopportando i tanti malesseri che l’età vanzata impone. La loro vita è allietata segretamente dai frequenti bagni che i tre fanno nella piscina di una villa attigua alla loro abitazione. Il divertimento si interrompe allorquando la villa nel cui interno è ubicata la piscina viene affittata per un mese da Walter. Insieme Walter i tre fanno conoscenza della bella Kitty, la ragazza ruba immediatamente il cuore di un comandante di barca Jack. Quest’ultimo viene attirata non solamente dall’avvenente ragazza ma anche da alcuni misteriosi involucri che i nuovi affittuari della villa caricano sulla sua barca. Alla prima vista quest’ultimi sono dei bozzoli giganti che vengono depositati all’interno della piscina. I tre vecchietti continuano ad usufruire della piscina, ma tutti notano che la loro condizione fisica migliora notevolmente, passa poco perché si capisca la correlazione tra i bozzoli e il miglioramento della condizione fisica dei vecchietti. Come se non bastasse anche il cancro di Joe migliora notevolmente, e i tre si convincono a portare a conoscenza della miracolosa piscina anche gli abitanti di un vicino ospizio. Si scopre che gli affittuari della villa altri non sono che alieni ritornati sulla terra per recuperare i bozzoli miracolosi. La conoscenza delle virtù della piscina portano centinaia di visitatori ad usufruire dei benefici dell’acqua miracolosa. I continui bagni degli umani depurano l’acqua dell’energia vitale e i bozzoli che contengono alcuni extraterrestri rischiano di portare alla morte gli alieni. Walter che è il leader degli alieni stringe amicizia con i tre vecchietti e grazie anche al loro aiuto trasporta i bozzoli nelle profondità marine allo scopo di reintegrare le energie dei bozzoli, l’escamotage permette cosi il compimento del faticoso viaggio di ritorno in un pianeta abbastanza lontano dalla terra conosciuto con il nome di Antarea. L’aiuto dei vecchietti è ricompensato con l’offerta che Walter fa a Ben, Arthur e Joe, essi infatti seguono il loro nuovo amico sul pianeta fuori dall’atmosfera terrestre e facendolo ottengono l’immortalità per loro e per i loro cari che li seguono nell’avventuroso viaggio fuori dai confini terrestri.

LEGGI ANCHE:

Non puoi comprare il mio amore/ Su Rai 1 il film con Adelaide Kane (17 luglio)Il delitto della Madonna nera/ Su Rete 4 il film con Gregori Derangere (17 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA