Coez “Ho avuto paura di tornare sul palco”/ Confessione choc

Avere la possibilità di esibirsi dal vivo non può che essere linfa vitale per ogni cantante, che ha così la possibilità di avvertire appieno l’affetto del pubblico. Non è un caso che gli artisti siano state una delle categorie che hanno sofferto maggiormente a causa delle restrizioni introdotte per fermare la pandemia ed è per questo che in tanti ne hanno approfittato per organizzare tour in giro per l’Italia e non solo. Tra questi c’è anche Coez, uno che, almeno apparentemente potrebbe sembrare spavaldo, ma che in realtà nasconde anche qualche insicurezza di troppo.

E’ stato lo stesso rapper a rivelare una parte finora meno nota di sè: “Quando ho finito il tour di Faccio un casino non avevo ancora metabolizzato nulla di tutto quello che mi era successo, mi sono trovato spaesato senza alcun tempo per riflettere – ha rivelato ai microfoni di ‘Vanity Fair’ -. Dall’esterno sembrava tutto fantastico, ma dentro stavo in un buco nero, avevo avuto un sacco di problemi. Ho dato la colpa al titolo dell’album, non volevo più casini e allora sono entrato in studio con Niccolò Contessa e ho scritto È sempre bello, un album buono, solare. Non doveva più succedermi nulla di strano. Quando è uscito però mi hanno travolto i pensieri. Mi sono guardato dentro, ho detto ok ho fatto tutto quello che volevo, ho messo a posto la mia vita nel giro di un anno, ma mi sono chiesto che cosa volessi davvero”.

Le confessioni inaspettate di Coez

Affrontare la popolarità e quello che questa comporta non è sempre semplice e Coez lo sa bene: “La cosa è importante è cosa voglio io, so di aver fatto un disco che ha cose che verranno comprese di meno, ma poi alla fine la cosa che importa di più è essere contenti di quello che si fa. E non sempre chi fa successo è contento della musica che sta facendo. Io lo sono. Essere contento di quello che faccio è il mio dopo”.

Tra i suoi punti di forza c’è anche il carattere, che lo porta a mantenere i piedi per terra: “Vengo da anche una famiglia umile, ho fatto successo, ho comprato casa per me, per mia madre, ho capito che nella mia famiglia non ci sarebbero stati più problemi economici e le mie scelte non sarebbero state più per loro ma probabilmente per me. Ora devo pensare solo a me. E questa cosa, se non l’hai fatta per tanti anni, uno scompenso lo crea”,

