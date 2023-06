Colapesce Dimartino: esce Considera / Il teaser del nuovo singolo é sorprendente: il motivo

Colapesce Dimartino torna alla musica: Considera é il tormentone dell’estate 2023?

Tra le formazioni musicali più influenti nel mondo della musica made in Italy, Colapesce Dimartino torna a riattivarsi con il rilascio del nuovo singolo dal titolo Considera. Il progetto musicale pensato dal duo nostrano, in vista del solstizio d’estate 2023, può definirsi pop esistenzialista ed é rilasciato in radio e su tutte le piattaforme musicali in digitale, in data 16 giugno 2023. Ad anticipare il rilascio del nuovo singolo di Colapesce Dimartino é un teaser all’insegna dell’autoironia, che fa luce sulla nascita delle hit estive o per meglio dire dei tormentoni.

Colapesce Dimartino "Volevamo cantare Azzurro con i detenuti"/ "Un'idea potente ma…"

Una parodia leggera, condivisa in un post con il web sul profilo Instagram del duo, che vuole indurre alla riflessione sui cliché legati alla natura delle hit estive, e che il 15 giugno anticipa il rilascio di Considera e vede tra le special guest Max Pezzali ed Elodie. Trattasi di un corto, divenuto virale in questi giorni in quanto sorprendente a detta dei più tra gli utenti attivi online, che é idea di Ground’s Oranges e prodotto da Numero Uno/Sony Music Italy. La regia è di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli e il soggetto è scritturato dagli stessi Colapesce Dimartino con i registi Nicolosi e Tomaselli.

COLAPESCE & DIMARTINO, "SPLASH"/ Vince 2 premi ma loro non ci sono: cosa è successo?

Con il nuovo singolo, ha il via anche il tour…

“Considera che tutto può fiorire, ma in fondo stare insieme questa sera, cos’è? Una manciata di stelle davanti a questo disordine”, sono alcuni dei lyrics del testo tra le righe del refrain nel brano pop esistenzialista di Colapesce Dimartino. Il titolo del brano candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023 rimanda alla condizione delle stelle, ed esorta l’ascoltatore a riflettere sull’analogia intercorrente tra l’essere umano e il cosmo, nella condizione di esistenza. “Considera è un pezzo a cui teniamo molto perché prosegue il nostro discorso sulla ‘canzone pop esistenzialista’. ‘Considerare’ in latino significa ‘osservare le stelle’ -fa sapere il pop duo outsider di ben due edizioni del Festival di Sanremo, con Musica Leggera e Splash-, ed è proprio attraverso la ricerca dell’infinito che ci accorgiamo della nostra condizione di esseri umani, pieni di dubbi davanti a questo disordine”.

VIDEO UFFICIALE "SPLASH" DI COLAPESCE DIMARTINO/ Canzone Sanremo 2023

Il duo di artisti, inoltre, si prepara anche per tornare ad attivarsi dal vivo per il Club Tour 2023, il nuovo tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti. Si tratta di una serie di concerti-evento in partenza il 23 novembre 2023 all’Estragon di Bologna, che passando per le tappe a Napoli, Roma, Torino, Milano e Palermo é destinato a terminare il 15 dicembre presso La Nuova Dogana di Catania. Per info e le vendite dei biglietti del tour, é possibile accedere al link reso fruibile nella bio del duo su Instagram.











© RIPRODUZIONE RISERVATA