Colapesce Dimartino, “Musica Leggerissima”/ Dopo Sanremo, Battiti Live 2021 e…

Colapesce e Dimartino si prenderanno il palcoscenico di Battiti Live 2021 con la loro “Musica Leggerissima”: Reduci del Festival di Sanremo 2021 che li ha consacrati al grande pubblico, i due non hanno ancora smesso di far parlare di loro. La loro canzone, “Musica leggerissima” ha avuto un’esplosione di popolarità a conclusione del Festival, che ha aumentato la notorietà del duo. La FIMI ha rilasciato a inizio luglio le classifiche relative agli album e ai singoli più venduti nella prima metà del 2021 e tra questi non possono mancare proprio Colapesce e Dimartino. I

l duo ovviamente non si è fermato e ha proceduto con la produzione di un singolo estivo unico, da poco pubblicato in collaborazione con Ornella Vanoni, dal titolo “Toy boy”. Un altro inevitabile successo, considerata anche la partecipazione di una delle più grandi cantanti italiane. Non a caso il video è stato girato da un grande regista, premio Oscar, Luca Guadagnino. A fare da sfondo, le magnifiche isole Eolie. Una vera esplosione di popolarità che ha aperto molte strade ai due cantanti. Popolarità che non si esaurirà per molto tempo.

Colapesce e Dimartino, la loro vita privata

Colapesce e Dimartino non condividono molto riguardo alla propria vita privata, ma come i grandi, preferiscono far parlare la loro musica. Nonostante questo, dimostrano una grande vena ironica nelle interviste, che li rende immediatamente simpatici. Nota è la loro partecipazione ad alcune puntate di Propaganda Live, con piccoli video ironici in cui erano chiamati a demolire la musica di grandi cantanti italiani, tra cui la stessa Vanoni. Colapesce e Dimartino collaborano soltanto dal 2020, anno in cui hanno pubblicato l’album “I mortali”, all’interno del quale era inserito il singolo “Luna araba”, in collaborazione con Carmen Consoli. Il secondo album pubblicato insieme si chiama “I mortali2” e contiene il singolo “Musica Leggerissima”.

Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, ha iniziato la sua carriera nel 2010. Nello stesso anno inizia la sua carriera da solista Antonio Di Martino. Nel 2019 entrambi collaborano alla stesura del singolo “Lo stretto necessario” con Levante. Il duo si distingue per uno spiccato umorismo tutto siciliano, per la maniera classica di fare musica e per la grande capacità di scrittura di testi, con una scelta di parole originali che in un primo momento ha fatto sì che venissero associati alla scena indie italiana. Ormai possiamo definirli a tutti gli effetti dei cantautori, che creano sempre una grande attesa con ogni loro nuova uscita.

Video, Musica leggerissima