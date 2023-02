Colapesce & Dimartino, “Splash”/ Da sorpresa a garanzia del Festival di Sanremo 2023

Colapesce & Dimartino, esordio vincente e lenta discesa per “Splash” a Sanremo 2023

Dopo il successo con “Musica leggera” della passata edizione, Colapesce & Dimartino tornano sul palco del Festival di Sanremo 2023 con “Splash”, confermandosi un duo che la musica italiana forse non si aspettava. Un’apparenza da improvvisati che viene tradita da una genialità musicale ancora una volta, a dispetto di un posizionamento in classifica meno clamoroso rispetto all’esperienza della scorsa edizione della kermesse.

DUETTO COLAPESCE DI MARTINO E CARLA BRUNI, COVER AZZURRO/ Lady Sarkozy ruba la scena

Il cammino visto finora del duo Colapesce & Dimartino ha confermato decisamente le attese, protagonisti anche a Sanremo 2023 con un brano, “Splash”, destinato a suonare tra le emittenti radio per diverse settimane. La prima esibizione del duo è stata un successo confermato dalla classifica; primo posto in quella parziale e secondi in quella generale, dietro solo ad un favoritissimo Marco Mengoni. L’esito positivo dell’esordio è stato poi seguito da una tendenza al ribasso nelle classifiche successive, passando dopo la quarta serata dedicata ai duetti dall’ottava alla decima posizione.

Colapesce, qual è il nome vero?/ Lorenzo Urciullo legato alla leggenda siciliana

“Splash” di Colapesce & Dimartino spopola in radio e in streaming

Anche quest’anno al Festival di Sanremo 2023 Colapesce & Dimartino colpiscono stampa e web, con una canzone forse meno clamorosa rispetto alla scorsa edizione ma comunque papabile come prossimo tormentone. “Splash”, il brano proposto dal duo sul palco dell’Ariston è in quarta posizione nella classifica ufficiale delle canzoni più ascoltate in radio del Festival di Sanremo 2023. Dato confortante anche per quanto riguarda gli streaming digitali: 5a posizione sia sulla nota piattaforma Spotify che su Amazon Music.

"Splash" testo completo canzone Colapesce Dimartino Sanremo 2023/ "Tuffo liberatorio"

Colapesce & Dimartino con “Splash” si apprestano a calcare per l’ultima volta il palco dell’Ariston per Sanremo 2023, ma le sorprese potrebbero non essere ancora finite. Dopo il duetto con Carla Bruni, la tendenza al ribasso delle ultime due classifiche generali potrebbe essere rivoluzionata dall’ingresso in gioco del televoto, portando nuovamente il duo ad occupare la top 5. L’ambizione della vittoria finale non può essere presa in considerazione; a parte un brano inferiore rispetto a “Musica leggera”, la concorrenza quest’anno sembra davvero troppo forte











© RIPRODUZIONE RISERVATA