Duetto Colapesce Dimartino e Carla Bruni, cover “Azzurro”/ Coppia intrigante (Sanremo 2023)

COLAPESCE DIMARTINO E CARLA BRUNI COVER “AZZURRO”: CRESCE L’ATTESA PER L’ESIBIZIONE

La serata delle cover è sicuramente una delle più attese del Festival di Sanremo 2023 e Colapesce e Dimartino portano sul palco dell’Ariston, in duetto con la cantante e supermodella Carla Bruni, “Azzurro”, brano di Adriano Celentano. Parliamo di una canzone che è e resta un grande classico della musica italiana, uscita nel 1968: si tratta indubbiamente di un pezzo iconico della carriera di Adriano Celentano, che ha visto nel corso degli anni anche diversi remix della sua Azzurro. Anche questo brano, come tanti altri cantati da Celentano, ottenne un super successo, anche se non parliamo di certo di una canzone particolarmente profonda dal punto di vista del significato. Come se la caveranno quindi con il duetto Colapesce Dimartino e Carla Bruni?

C’è grande curiosità di vedere all’opera la coppia, tra chi guarda con fiducia all’esibizione e chi, invece, esprime qualche perplessità. Molti fan sono convinti che riusciranno a rivitalizzare un brano che da tanti è stato definito come una “marcetta sonnacchiosa”. Siamo sicuri che la creatività non manchi a Colapesce Dimartino per offrire un’esibizione all’altezza e non deludere le attese di chi crede in loro. Tutto pronto, dunque, o quasi, per la serata dei duetti. Colapesce Dimartino e Carla Bruni scaldano i motori al Teatro Ariston con la cover di Azzurro.

IL DUETTO COLAPESCE DIMARTINO E CARLA BRUNI RIUSCIRÀ A CONVINCERE TUTTI?

Si potrà anche esprimere perplessità sul duetto Colapesce Dimartino e Carla Bruni, ma è innegabile che l’accostamento sia alquanto intrigante. Nella serata duetti al Festival di Sanremo 2023 portano Azzurro di Adriano Celentano, un brano in qualche modo da rivitalizzare per coinvolgere le nuove generazioni, ma al tempo stesso da non stravolgere, se si punta ad ottenere il consenso del pubblico più di vecchia data. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, d’altra parte Colapesce e Dimartino hanno sempre ben figurato e le capacità creative per sorprendere non mancano di certo.

Curiosa la scelta di Azzurro per la serata cover, un brano che racconta la solitudine e la malinconia di uomo che osserva l’arrivo dell’estate e la partenza per il mare della persona di cui si è innamorato. Una partenza amara, scandita dai rumori degli aeroplani e dalle ripetitive abitudini della vita cittadina.











