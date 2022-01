Colapesce e Dimartino, Caro Battiato/ Quel “Povera Patria” e il legame con Franco Battiato

Colapesce e Dimartino sono legatissimi a Franco Battiato e proprio per questo hanno meritato la presenza da ospiti a Caro Battiato nonostante la loro minore esperienza rispetto al resto del parterre. Il programma sarà riproposto in replica su Rai 3 stasera. I due hanno portato una loro versione di “Povera Patria” durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021 e hanno avuto la grandissima opportunità di avere con loro, anche solo attraverso la sua voce registrata, lo stesso Battiato che purtroppo sarebbe scomparso circa tre mesi dopo. Il timbro straordinario del maestro catanese ribadiva in maniera tristemente profetica il verso “se avremo ancora un po’ da vivere la primavera intanto tarda ad arrivare”. I due sicuramente saranno emozionati durante la messa in onda del programma come ha potuto capire chi ha avuto la possibilità di guardarlo in diretta. Di certo hanno dato il loro grande contributo a una serata di eccezionale musica italiana.

Colapesce e Dimartino, prima del duo…

Colapesce e Dimartino, pochi giorni fa, hanno partecipato come ospiti al programma su Rai 1 di Roberto Bolle “Danza con me”. Entrambi i cantanti, prima di unirsi in questo duetto che ha riscontrato un grande successo, avevano alle spalle una carriera personale individuale. Colapesce, per esempio, aveva realizzato già tre album in studio (un meraviglioso declino, Egomostro, Infedele) prima di collaborare con Dimartino per creare un nuovo album in studio “I mortali”; aveva, inoltre, già prodotto quattro EP e numerosi singoli a partire dal 2012. Nel 2021 era uscito un nuovo singolo con Dimartino e con la straordinaria partecipazione di Ornella Vanoni. Antonio Di Martino, invece, aveva fin dall’inizio della sua carriera collaborato con altri musicisti per creare un gruppo nel 2010. Ha realizzato, però, anche diversi progetti come solista per poi approdare alla fortunata collaborazione con Colapesce nel 2020. Prima dell’album “I mortali” già citato precedentemente, aveva prodotto cinque album in studio, un EP (Non vengo più mamma) e numerosi singoli.

L’esplosione con Musica leggerissima

La carriera di Colapesce e Dimartino ha decisamente raggiunto il suo apice con la presentazione del loro singolo “Musica leggerissima” a Sanremo dal momento che si tratta di un brano divertente, fresco, leggero e, soprattutto, molto orecchiabile, perfetto. Per questo motivo è stato molto trasmesso in radio. Grazie a questo brano hanno conquistato il pubblico italiano che magari in precedenza non li conosceva molto bene e hanno raggiunto il quarto posto alla kermesse della musica italiana. Il duo, quindi, sembra essere risultato molto proficuo per entrambi i cantanti che d’ora in avanti cercheranno di collaborare per molti più progetti. È consigliato informarsi su eventuali disponibilità per futuri concerti, in quanto assistere a un loro spettacolo, se li si segue e li si apprezza, è un’esperienza unica.

