Colapesce e Dimartino/ Cosa c’entra Propaganda live il duo e Ornella Vanoni?

Colapesce e Dimartino torneranno protagonisti ai Seat Music Awards con la loro Musica Leggerissima. Il duo di cantautori saranno i protagonisti a Rimini di un concerto insieme a Mirko Casadei. Intervistati in quell’occasione i due hanno risposto alla domanda cosa ne pensate del Liscio, affermando che la considerano una musica leggerissima e fonte di aggregazione. I due sono stati protagonisti di una serie di concerti dal vivo e hanno dichiarato quanto sia importante riappropriarsi delle proprie abitudini e di quanto sia stato importante il contatto con il pubblico per chi fa il loro mestiere. Entusiasti entrambi del calore del pubblico, hanno affermato che anche andare ad un concerto in questo periodo può essere considerato una conquista.

La collaborazione con Ornella Vanoni è nata dopo aver visto una puntata del programma Propaganda Live. Solo ascoltandola hanno compreso che la grande cantante possiede quella grande ironia di cui avevano bisogno.Tra l’altro durante il programma erano a cena da Luca Guadagnino che ha promesso loro di girare il video della canzone Toy Boy nel caso in cui l’avessero convinta a cantare con loro. La musica leggerissima è una via di mezzo tra quella leggera e la pesante, stando alle loro affermazioni, in quanto scava nell’inconscio e parla di ognuno di noi. Attualmente sono impegnati in un tour.

Colapesce e Dimartino, le tappe principali delle loro carriere

Andiamo a scoprire qualcosa della carriera di Colapesce e Dimartino. Colapesce, il cui vero nome è Lorenzo Urcillo, inizia a cantare agli inizi degli anni 2000, ma è nel 2012 che avviene il salto con la pubblicazione del suo primo disco che gli avvale il prestigioso Premio Tenco come miglior debutto. Antonio Di Martino inizia a cantare insieme ad una band nel 2010. Insieme al gruppo incide tre album. Oltre alla passione per la musica, possiede anche quella per la scrittura, infatti, pubblica un romanzo dal titolo Un Mondo Raro. Con Colapesce inizia a collaborare scrivendo brani per Levante, Renga e Marracash. Saranno insieme ad Ornella Vanoni all’Arena di Verona il 10 settembre in occasione dei Seat Music Award.

Dopo il successo di Musica leggerissima e Toy Boy i due cantautori hanno affidato un profilo facebook comune a un gruppo di fan. Dotati di grande ironia i due appaiono sempre abbastanza seri nei loro scatti, anche se amano divertirsi e far divertire. Colaesce possiede anche una pagina personale che segue con attenzione. Uno degli ultimi post riguarda l’annuncio dell’unica data del tour in teatro che avverrà a Ferrara il 30 settembre.

Video di Musica Leggerissima la canzone della consacrazione di Colapesce e Dimartino





