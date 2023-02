Colapesce e Dimartino, Splash: Festival di Sanremo 2023/ “Siamo certi di una cosa…”

Colapesce e Dimartino al Festival di Sanremo 2023 con il brano Splash: “Non sarà facile, nel 2021 accadde qualcosa di magico e poi…”

Colapesce e Dimartino ci riprovano al Festival di Sanremo 2023, con la nuova canzone Splash. Nel 2021 lasciarono il segno con Musica Leggerissima, un pezzo capace di conquistare 5 dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming, quest’anno cercano di ripetersi con un brano che molti definiscono dai contorni battistiani. Sarà davvero così? Per i due artisti siciliani è giunto il momento di mettersi alla prova, con la consapevolezza che in questa nuova edizione della kermesse sanremese, il pubblico si aspetta molto da loro. “Non sarà semplicissimo”, ammettono Colapesce e Dimartino nel corso di una interessante intervista riportata da Ansa.

Testo “Splash”, canzone Colapesce Dimartino/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“Con Musica leggerissima è successo qualcosa di magico, ma siamo tranquilli. E non abbiamo niente da perdere, anzi. Siamo sicuri che ci porterà solo qualcosa di positivo”, hanno detto all’unisono i due cantanti siciliani. La bella coincidenza è che il brano Splash, parla proprio di come sopportare le aspettative e influenzare la nostra vita. “Ci riempiamo la vita di orpelli, perché il vuoto ci spaventa. Viviamo il lavoro come rifugio dalle avversità di tutti i giorni, per non pensare veramente a come stiamo”, ribadiscono Colapesce e Dimartino che non fanno mistero di essersi ‘ispirati’ al grande cantautorato italiano.

Colapesce è fidanzato?/ Tutto tace sul fronte sentimentale, ma...

Colapesce e Dimartino e l’amore per i grandi cantautori italiani: “Tradizione? Da sempre ci camminiamo dentro, Battisti fondamentale”

“Da sempre camminiamo nel solco della tradizione. Battisti è stato così fondamentale che il 90% della musica ne ha risentito”, hanno detto i due artisti siciliani. Come dargli torto e non ritrovarsi nelle loro dichiarazioni che fanno da eco ad ambizioni alquanto importanti. “Quello che cerchiamo di fare è dare nuova vita al cantautorato, che si è arenato agli anni Settanta e vive di rendita sembrando sempre una copia di qualcos’altro”, hanno spiegato.

Colapesce e Dimartino/ Bagno di folla coi fan! E la nuova canzone...

Nei loro progetti, quindi, l’idea di renderlo più attuale o per così meglio dire “rigenerarlo”. Chissà se il palco dell’Artison sarà il posto giusto, ma soprattutto se lo sarà per Splash, il nuovo brano di Colapesce e Di Martino. Dopo il successo del 2021, indipendentemente da come andranno le cose, i due cantanti vogliono ritagliarsi uno spazio rilevante in questa edizione del Festival, ma soprattutto condividere un messaggio importante coi fan e con tutto il pubblico della Rai.











© RIPRODUZIONE RISERVATA