Coldplay, concerto Napoli/ Scaletta Stadio Maradona: folla accampata fuori, prolungamento servizi

Concerto dei Coldplay a Napoli: folla in attesa, servizi prolungati per la viabilità

Questa sera, 21 giugno e domani, 22 giugno, i Coldplay si esibiranno per la prima volta nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il leader della band Chris Martin è stato avvistato per le vie della città mentre si godeva la vista del Lungomare e si concedeva una visita agli Scavi di Pompei.

C’è trepidante attesa per il concerto dei Coldplay previsto per le 21:00, ma nonostante il caldo una grande folla si è già accampata vicino ai cancelli dello stadio che apriranno alle 17:00. A causa della grande mobilità e affluenza di queste due giornate, Trenitalia ha previsto delle corse straordinarie alla Linea 2 della Metropolitana di Napoli, che rimarrà aperta fino all’una di notte. l’Eav ha poi annunciato dei prolungamenti nelle corse della Cumana: “In merito ai concerti dei Coldplay previsti allo Stadio Maradona il 21 ed il 22 giugno, EAV precisa che non saranno effettuate corse straordinarie sulla linea Cumana a supporto dei concerti anzidetti”.

Concerto Coldplay a Napoli: scaletta delle canzoni

I Coldplay si esibiranno oggi e domani a Napoli, nello stadio dedicato alla memoria di Diego Armando Maratona. La band britannica si esibirà nei suoi più grandi successi, con un’incredibile scenografia. Come riporta Fan Page, è stata rivelata la scaletta dei brani del concerto, previsto per le 21:00:

Higher Power; Adventure of a Lifetime; Paradise; Charlie Brown; The Scientist; Viva La Vida; Hymn for the Weekend; Let Somebody Go; Politik; In My Place; Yellow; Human Heart; People of the Pride; Clocks; Infinity Sign; Something Just Like This; Midnight; My Universe; A Sky Full Of Stars; Sparks; Humankind; Fix You; Biutyful.

