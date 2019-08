Cole Sprouse, la poesia di Lili Reinhart/ “Nessuno sa che grande fortuna è amarti”

Lili Reinhart e Cole Sprouse stanno ancora insieme? Se lo chiedono i fan allarmati dalle voci di crisi arrivate dal Comic Con. Qualcosa sembrava non andare tra i due, ma non è mai arrivata una conferma, anzi entrambi hanno depistato i segnali della rottura. Ora arriva la poesia romantica dell’attrice che pare fugare ogni dubbio. La loro storia d’amore sembrava arrivata alla fine, pur senza conferme, ma questa dedica rimette infatti in gioco tutto. È una delle tante poesie che due ex si dicono dopo essersi lasciati da poco? Così non sembra, anche perché i due attori di Riverdale avevano messo a tacere le voci sulla rottura con un’intervista per V Magazine e i loro profili social. Ora in occasione del compleanno di Cole Sprouse, Lili Reinhart ha condiviso su Instagram una dedica per il suo amato che ha fatto emozionare tutti. «Ho provato a cercare una poesia da poterti mandare. Perché mi mancavano le parole. Ho cercato tanto e non ho trovato nulla che ti desse giustizia. Di tutte queste poesie d’amore, nessuna è giusta. Le parole degli altri non potranno mai andare bene per te. Nessuno sa davvero che grande fortuna è amarti», ha scritto Lili per il suo Cole.

COLE SPROUSE, LA POESIA DI LILI REINHART PER IL COMPLEANNO

Tutto è bene quel che finisce bene, sembra proprio il caso giusto per dirlo. Lili Reinhart e Cole Sprouse avevano fatto preoccupare i fan, ma hanno dimostrato che il loro amore procede a gonfie vele. E quindi i fan di Riverdale e della coppia possono tirare un sospiro di sollievo. Visto che le poesie d’amore degli altri non rendono giustizia al suo amato, l’attrice ha scritto frasi d’amore tutte sue, bellissime e sincere. Ecco, se avete bisogno di ispirazione per una dedica d’effetto al vostro amato, fate come Lili Reinhart, che ha avuto un’idea originale e al tempo stesso emozionante. Nel frattempo c’è chi parla di un ritorno di fiamma e chi invece sostiene che non si siano mai lasciati o che addirittura ci siano spiragli per un ritorno. «Lei è una di quelle persone che mi spingono costantemente ad essere migliore», diceva Cole Sprouse in un’intervista a Glamour del 2018 parlando della fidanzata.





