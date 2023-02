Video clip ufficiale “Non mi va”, di Colla Zio/ Canzone Sanremo 2023: che energia!

Colla Zio: il video clip ufficiale di “Non mi va”, i fan “ammaliati” dai colori e dall’energia

Il video clip ufficiale di “Non mi va”, brano portato dai Colla Zio (Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti e Tommaso Manzoni) al Festival di Sanremo 2023, è stato caricato su YouTube mercoledì 8 febbraio, in un solo giorno conta più di 100.000 visualizzazioni ma secondo il web questi dati sono destinati a crescere, proprio come la fama della band milanese, poco conosciuta rispetto a molti altri concorrenti del Festival di Sanremo 2023.

"NON MI VA", TESTO COMPLETO CANZONE COLLA ZIO SANREMO 2023/ Amore tra paura e gelosia

Secondo il web il loro ingresso sul palco dell’Ariston alla fine della prima serata di Sanremo 2023 avrebbe portato una boccata d’aria fresca, per la melodia gioiosa del brano “Non mi va” e anche per i loro outfit molto colorati, che hanno spopolato sui social attraverso molti meme e sono presenti anche all’interno del loro videoclip musicale, quasi come “un loro marchio distintivo”. Portatori di allegria, festa ed energia i componenti dei Colla Zio hanno creato una video clip ufficiale di Non mi va perfetta per le loro caratteristiche e per quelle del brano, le parole chiave sono: movimento, colore, caos ed energia. Il web e i fan sono affascinati e divertiti dal videoclip di “Non mi va”, che ha come location: la strada e un supermercato.

COLLA ZIO, "NON MI VA"/ Che energia! Gag con Amadeus e... (Sanremo 2023)

I Colla Zio: “Vi sveleremo delle curiosità sul nostra video clip di Non mi va”

Il video clip ufficiale di “Non mi va” dei Colla Zio può sembrare solo divertente, movimentato e colorato, ma sappiate che proprio i Colla Zio nel corso di un’intervista hanno spiegato la difficoltà di girare alcune scene (soprattutto in pubblico) e il loro divertimento sul set. In un’intervista rilasciata a “Vevo”, i Colla Zio hanno dichiarato: “Vi sveleremo delle curiosità sul nostro video di ‘Non mi va’. La prima scena divertente è stata quella di Peppe che era dentro al carrello e che ha deciso di scendere con un’evoluzione solo che non ha funzionato ed è crollato rovinosamente sul carrello, si è quasi fatto male. Visto che il brano era di Sanremo non potevamo farlo sentire agli altri per cui dietro la telecamera c’era il nostro manager che brandiva una fionda con la quale appena vedeva un passante che alzava il cellulare, con la sua mira incredibile lanciava un’iPhone”.

COLLA ZIO CON "NON MI VA" A SANREMO 2023/ Twitter diviso, ma gli outifit…

Tra gli altri momenti più divertenti della video clip ufficiale Non mi va, hanno raccontato i Colla Zio, ci sono la scena del bacio, (che è stata rifatta più volte dato che all’inizio non si erano accorti che il cantante che dava il bacio era quello che durante quella scena doveva in realtà cantare la canzone) e poi quello dei vari “giri” presenti nel video, che erano stati ideati dal regista, il quale dopo aver attaccato la telecamera al carrello la faceva girare.













© RIPRODUZIONE RISERVATA