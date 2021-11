Colletta Alimentare 2021, il saluto di Papa Francesco/ Video: “Regnare è servire”

«Regnare è servire»: in occasione della 25esima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – promossa in tutta Italia per la giornata di sabato 27 novembre 2021 dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus – Papa Francesco, ha deciso di accompagnare questo gesto di carità, durante l’Angelus di oggi domenica 21 novembre 2021, salutando una rappresentanza di volontari presenti in Piazza San Pietro.

Nordio vs Di Matteo/ “Al Csm potrebbe valutare chi sgretolò sua inchiesta Trattativa”

Ricordando l’impegno dei cristiani, protagonisti della missione nel mondo perché «Regnare è servire», il Papa ha voluto salutare così i volontari della Colletta giunti fino in Vaticano: «Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di vari Paesi […] e i volontari del Banco Alimentare, che si preparano alla Giornata della colletta alimentare, sabato prossimo. Grazie tante!».

Alex Orlowski "No vax? Facebook non ferma fake news"/ "Bastano tre click, in un'ora…"

COLLETTA ALIMETARE, LA VICINANZA DI PAPA FRANCESCO

Come aveva già detto il 14 novembre in occasione della Messa per la Giornata Mondiale dei Poveri, per Francesco occorrono «scelte e gesti concreti per aiutare chi è in difficoltà». Ebbene, per il 25° anno consecutivo la Colletta Alimentare rappresenta un atto semplice e alla portata di tutti per aiutare chi è in povertà alimentare ed è il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco. Saranno circa 11.000 i supermercati in tutta Itala che sabato 27 novembre si apprestano ad aprire le porte ai 145.000 volontari che inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione. I pacchi dai vari supermercati saranno donati a 7.600 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.700.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 135.000 bambini fino a 5 anni.

Rosa, vittima di violenza domestica per 13 anni/ “Offese e botte: oggi sorrido…”





© RIPRODUZIONE RISERVATA