Colorado, sparatoria e strage in supermercato: 10 morti/ Ucciso anche poliziotto eroe

Dieci persone sono state uccise in Colorado a seguito di una sparatoria in un supermercato. La strage è stata compiuta di preciso in quel di Boulder dove un uomo si è presentato con un fucile d’assalto Ar-15, uccidendo diverse avventori all’interno del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale situata a sud della città degli Stati Uniti. Dopo l’intervento della polizia ne è nata una successiva sparatoria al termine del quale il killer è stato ferito e in seguito arrestato: la sua identità per ora non è stata rilevata di conseguenza non è chiaro come mai lo stesso abbia compiuto una strage.

Si sa invece con certezza che fra le vittime vi è anche un poliziotto già ribattezzato eroe, il 51enne Eric Taalley che è stato il primo ad intervenire sul posto e che ha provato a fermare l’assassino, invano. L’allarme, come scrive Repubblica, è scattato quando in Colorado erano le 14:30 locali, in seguito, alle 14:49, la polizia ha invitato tutti a tenersi alla larga dal supermercato attraverso un tweet, mentre l’edificio veniva circondato da numerosi agenti, compresi quelli dello Swat Team.

COLORADO, SPARATORIA IN SUPERMERCATO: IL FILMATO DELL’ARRESTO

Il numero delle vittime purtroppo non è ancora certo, visto che non è da escludere che l’uomo possa aver ucciso più di dieci persone presso il supermercato del Colorado, tenendo conto che al momento della sparatoria lo store era molto affollato. Alcuni clienti sono però riusciti a scappare dall’uscita secondaria, rifugiandosi in un parcheggio lì vicino. Uno di loro, tale Dean Schiller, ha documentato l’intera operazione con uno smartphone e al termine del filmato si vede un uomo a petto nudo e in calzoncini uscire dal supermercato ammanettato, con la gamba destra sanguinante. “La comunità stia tranquilla: abbiamo arrestato il colpevole, non c’è più pericolo”, ha poi spiegato il capo della polizia locale Maris Herold: “Ci vorranno almeno cinque giorni per completare le indagini”, ha aggiunto. Il presidente Biden è rimasto sempre in contatto ricevendo aggiornamenti sulla sparatoria.

