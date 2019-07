Colosseo, guida turistica minaccia di buttarsi/ Roma diretta video “licenza revocata”

Momenti di panico a Roma dove un uomo si è arrampicato sul Colosseo e minacciava fino a pochissimi istanti fa di buttarsi di sotto dal secondo anello dello splendido Anfiteatro Flavio dell’Antica Roma, il monumento più visitato al mondo. Tramite il Corriere della Sera, si è potuto assistere alla diretta in streaming video divenuta subito virale per l’eccezionalità delle immagini e per il clamore tentato dalla minaccia di suicidio dell’uomo convinto poi dopo almeno un’ora di trattative con le forze dell’ordine a scendere ed evitare la tragedia. Alcuni vigili del fuoco hanno aperto in strada sotto l’Anfiteatro Flavio due materassi gonfiabili anti-caduta, mentre altri pompieri assieme alle Forze dell’Ordine hanno iniziato ad intavolare le trattative e l’opera di convincimento per quell’uomo che nervosamente continuava a camminare su e giù dal cornicione del Colosseo.

LA MINACCIA DI SUICIDIO DAL COLOSSEO: ECCO PERCHÈ

Secondo le prime informazioni raccolte dal Corriere della Sera, l’uomo che ha minacciato di buttarsi dal Colosseo era in realtà una guida turistica a cui pare fosse appena stata revocata la licenza. Negli stessi minuti, la moglie era andata in Campidoglio per cercare di parlare con qualcuno del Comune e convincerlo a ripensare sulla revoca evidentemente impartita da qualche ufficio del Campidoglio: i gruppi speciali Saf dei pompieri si sono preparati a intervenire con le imbracature per salvare l’uomo ma dopo diversi minuti concitati, la guida turistica avrebbe deciso di desistere dal suo intento suicida ed è sceso con l’applauso dei tanti curiosi e turisti assiepati davanti alla strada chiusa adiacente all’Anfiteatro Flavio per qualche minuto ovviamente sigillato dalle Forze dell’Ordine. Secondo Tpi però la vicenda sarebbe decisamene diversa, specie nell’origine del gesto: la protesta è stata organizzata all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana che vieta l’attività dei bagarini per strada a Roma, e vieta quindi anche l’attività di tutti i promoter di tour turistici salta-fila che da anni assediano i Fori Imperiali. Ebbene, secondo Tpi l’uomo sarebbe proprio uno di quei “bagarini” e avrebbe cercato il gesto eclatante per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica.





